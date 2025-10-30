Au menu de ce jeudi 30 octobre: une Américaine en bonne santé décédée au centre de suicide assisté Pegasos, Mitholz élimine ses munitions de guerre dangereuses, le verdict après la noyade d'une fillette à Bienne, un trafic de drogue à Genève, et enfin, un peu de foot.

Une Américaine en bonne santé créé la polémique en venant mourir en Suisse

Une Américaine en bonne santé créé la polémique en venant mourir en Suisse

Jackie Ferrara, 95 ans, est venue en Suisse pour mourir au centre d'aide au suicide Pegasos, à Nunningen.

La fin de semaine approche! Pour patienter d'ici là, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un résumé des actualités suisses à ne pas manquer ce jeudi 30 octobre. C'est parti!

1 En bonne santé, elle traverse l’Atlantique pour mourir en Suisse

Une artiste américaine de 95 ans est décédée mercredi dernier au centre d'aide au suicide Pegasos à Nunningen (SO), écrit jeudi la «Basler Zeitung». Elle était en bonne santé, précise le journal, citant des médias américains, dont le «New York Times». Depuis février 2024, Pegasos pratique l'aide au suicide dans l'annexe d'une auberge de campagne sans en avoir informé la commune, selon la «Basler Zeitung». La commission de construction a exigé une demande de changement d'affectation, contre laquelle Pegasos a déposé un recours. Dans un reportage diffusé le 20 octobre, la RTS indiquait que cette association demandait 10'000 francs pour une aide de fin de vie, contre 100 francs pour Exit Suisse romande.

2 Ce village suisse se prépare à l’élimination des anciennes munitions de guerre

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) informe jeudi soir les habitants de Mitholz, dans l'Oberland bernois, des procédures d'autorisation pour l'élimination des munitions enfouies dans la montagne. La Confédération fera également le point sur l'avancement du projet. Construit lors de la Seconde Guerre mondiale dans la montagne, à Mitholz, le dépôt a explosé en 1947, détruisant une centaine de maisons et faisant neuf morts.

3 Verdict attendu après la noyade d’une fillette lors d’une sortie scolaire

Le Tribunal régional Jura bernois-Seeland à Bienne rend jeudi son verdict contre trois personnes accusées d'homicide par négligence pour le décès par noyade d'une fillette de huit ans à la piscine du Palais des Congrès lors d'une sortie scolaire en 2021. La défense a plaidé l'acquittement de l'enseignante, du maître-nageur et de sa supérieure. Le ministère public estime au contraire que les trois prévenus ont manqué à leur devoir de surveillance.

4 Une élue verte impliquée dans un vaste trafic de drogue à Genève

Le réseau de trafic de drogue genevois Happy Mania, impliquant une élue des Vert-e-s du Grand-Saconnex (GE), était actif depuis 2015, rapportent jeudi la «Tribune de Genève» et «24 Heures», citant le témoignage d'une ex-standardiste du réseau. Entendue comme prévenue, cette femme accuse le fils de la politicienne d'être le créateur de l'entreprise. Un autre prévenu a révélé qu'Happy Mania ambitionnait d'ouvrir un bureau dans le canton de Vaud. Le dossier compte désormais douze prévenus. Neuf suspects, dont la politicienne, ont été arrêtés au printemps et deux personnes sont recherchées à l'étranger. Le réseau aurait écoulé chaque semaine plusieurs centaines de grammes de cocaïne, de MDMA et de produits cannabiques dans le canton de Genève, ailleurs en Suisse romande et en France voisine.

5 Les Young Boys veulent enchaîner à Zurich

La 11e journée du championnat de Super League de football se conclut jeudi, avec deux matches prévus dès 20h30. En visite à Zurich pour se frotter à Grasshopper, les Young Boys de Berne peuvent confirmer leur regain de forme après deux victoires en quatre jours. GC reste pour sa part sur un revers 5-0, samedi à St-Gall. Le deuxième match de la soirée opposera Lugano à Lucerne en terre tessinoise.