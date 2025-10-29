Nouvelles révélations de la «Tribune de Genève» dans l'affaire Happy Mania. Ce réseau de drogues aurait été fondé par le fils d'une ex-élue Verte il y a dix ans. Il aurait même voulu s'étendre dans le canton de Vaud.

Le réseau de drogue impliquant une élue verte ambitionnait de s'étendre en Suisse

Saisie de pilules d'ecstasy (image d'illustration). Photo: Keystone

Une nouvelle audition dans l’affaire du réseau de drogue Happy Mania éclaire davantage l’implication présumée du fils d’une élue verte du Grand-Saconnex (GE), révèle la «Tribune de Genève». Une ex-standardiste du réseau, entendue comme prévenue début octobre, affirme que l’organisation existe depuis une décennie à Genève. Elle désigne le fils de la politicienne comme le fondateur du réseau.

En revanche, elle n'accuse ni la mère de ce dernier, ni son mari. Le couple, présumé innocent comme les autres suspects, aurait récupéré des enveloppes contenant de l'argent et offert un box à destination du réseau, rapporte la standardiste. Le couple nie.

Des émojis selon la drogue vendue

D’après les enquêteurs, Happy Mania écoulait chaque semaine des centaines de grammes de cocaïne, MDMA et cannabis entre Genève, la Suisse romande et la France voisine. En 2024, ses gains auraient atteint 2,5 millions de francs.

La suspecte évoque un salaire de 150 francs de l’heure, des commandes transmises notamment depuis un van Mercedes, et un code informatique associant chaque drogue à un symbole (flocon pour la cocaïne, cheval pour la kétamine…), détaille le quotidien genevois.

Le fils défend sa mère

Le réseau projetait d’ouvrir un bureau vaudois pour désengorger ses locaux genevois. Un autre suspect – il y en a désormais 12 – a fait des déclarations en ce sens début octobre.

Pour Me Robert Assaël, avocat du fils de l'élue, les déclarations de la jeune standardiste ne font que colporter des choses qu'elle aurait entendues. Son client continue de nier toute implication de sa mère et de l'époux de cette dernière.