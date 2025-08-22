DE
Elue verte du Grand-Saconnex
En prison pour trafic de drogues, elle risque d'être chassée de son parti

L'élue verte genevoise en détention provisoire depuis mars 2025 pourrait être exclue de son parti, révèle la «Tribune de Genève». Son avocat dénonce une condamnation par anticipation bafouant la présomption d'innocence.
Publié: 18:09 heures
L'extension de la prison de Champ-Dollon devant des barbelés, le 7 février 2024 à Puplinge. (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
LUISA_FACE.jpg
Luisa GambaroJournaliste

Nouveau rebondissement dans l'affaire de l'élue Verte accusée d'être impliquée dans un vaste trafic de drogues. Ses collègues du Grand-Saconnex demandent à présent qu'elle soit exclue du parti, révèle la «Tribune de Genève» ce jeudi 21 août.

L'élue, son mari et son fils sont en détention provisoire depuis mars 2025 à Champ-Dollon. L'enquête pour déterminer leur implication dans le réseau «Happy Mania» est encore en cours, mais les suspects nient les accusations en bloc

Ce réseau – fonctionnant comme un service de livraison pour cocaïne, MDMA et canabis – aurait généré 2,5 millions de francs en 2024. 

Les Vert-e-s réagissent

Pierre Eckert, coprésident de la section communale du parti, considère que l'élue n'a jamais été conseillère municipale, puisqu'elle n'a pas eu l'occasion de prêter serment. Il ajoute que la coprésidence du parti a explicitement écrit à l'élue au mois d'avril de ne pas siéger au Conseil municipal. 

L'avocat de l'élue, Me Vincent Spira proteste contre cette décision au nom de la présomption d'innocence et accuse les membres du parti de condamner sa cliente par anticipation. 

Considéré comme un des cerveaux du réseau, le fils de l'élue a demandé une libération sous caution de 20'000 francs, ce que le Ministère public a refusé.

