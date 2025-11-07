La FMH annonce des mesures pour accélérer l'attribution des titres de spécialiste en Suisse. Une 'cellule de crise' sera mise en place et les processus seront partiellement automatisés pour réduire les délais d'attente actuels d'environ un an.

En Suisse, il faut près d’un an pour obtenir un titre de spécialiste

En Suisse, il faut près d’un an pour obtenir un titre de spécialiste en médecine. Photo: Shutterstock

ATS Agence télégraphique suisse

L'attribution des titres de spécialiste doit être accélérée en Suisse. La Fédération des médecins suisses (FMH) annonce une série de mesures qui doivent réduire le temps d'attente, actuellement d'environ une année.

Les mesures prévues ont été approuvées lors d'une réunion jeudi à Bienne de la Chambre médicale suisse, l'organe suprême de la FMH. Il s'agit notamment de la mise en place d'une «cellule de crise» commune à la FMH et à l’Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue (ISFM), organe autonome chargé de l'octroi des titres.

Complexité de la formation

Le personnel sera aussi renforcé par des engagements fixes et temporaires, précise un communiqué. En outre, les dossiers seront désormais partiellement automatisés, ce qui permettra une première évaluation plus rapide. Afin «d'éviter à l'avenir des situations comparables», la Chambre médicale va en outre commander un audit externe. L'organe recommande à l'ISFM une réduction temporaire des taxes pour les médecins-assistants concernés.

Selon l'ISFM, les délais d'attente sont actuellement d'environ douze mois. L'institut attribue ce retard entre autres à «la complexité croissante de la formation postgraduée» et à «l'automatisation insuffisante» des processus. Les personnes concernées voient ainsi leur carrière bloquée, a déploré l'Association suisse des médecins-assistant(e)s et chef(fe)s de clinique.