Un homme a été découvert mort dans un appartement à Derendingen (SO) lundi matin. La police soleuroise suspecte un meurtre et a arrêté un suspect sur place. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances du décès et l'identité des personnes impliquées.

Un homme a été arrêté, soupçonné d'avoir tué un homme à Derendingen (SO)

La police a arrêté un suspect, qu'elle soupçonne avoir tué un homme. (Image d'illustration) Photo: Pius Koller

Un homme a été trouvé mort lundi matin dans un appartement à Derendingen, dans le canton de Soleure. La police soleuroise privilégie la piste d'un meurtre. Elle a arrêté un suspect sur place.

Enquête ouverte

La police cantonale et le Ministère public soleurois ont ouvert une enquête pour établir les causes et les circonstances du décès. L'identité des protagonistes n'est pas encore clarifiée non plus, indique la police soleuroise mardi.

Lundi matin, une tierce personne a alerté la police en lui signalant que le corps sans vie d'un homme se trouvait dans un appartement. Les services d'intervention se sont alors rendus sur place immédiatement. L'institut médico-légal y était aussi représenté.