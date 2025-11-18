La police a arrêté un suspect, qu'elle soupçonne avoir tué un homme. (Image d'illustration)
Photo: Pius Koller
ATS Agence télégraphique suisse
Un homme a été trouvé mort lundi matin dans un appartement à Derendingen, dans le canton de Soleure. La police soleuroise privilégie la piste d'un meurtre. Elle a arrêté un suspect sur place.
Enquête ouverte
La police cantonale et le Ministère public soleurois ont ouvert une enquête pour établir les causes et les circonstances du décès. L'identité des protagonistes n'est pas encore clarifiée non plus, indique la police soleuroise mardi.
Lundi matin, une tierce personne a alerté la police en lui signalant que le corps sans vie d'un homme se trouvait dans un appartement. Les services d'intervention se sont alors rendus sur place immédiatement. L'institut médico-légal y était aussi représenté.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard