1/5 Le samedi de Pentecôte en particulier sera inconfortable. Beaucoup de pluie, peu de soleil. Photo: Shutterstock

Johannes Hillig

Tempêtes de grêle, averses et violents orages. Ces derniers jours, de sombres nuages ont envahi la Suisse. En Valais, une coulée de boue a même emporté le pont provisoire du haut du Val de Bagnes.

Ceux qui espéraient un beau temps estival en compensation doivent s'y résoudre: la grisaille va se poursuivre. Autrement dit, la Pentecôte tombe à l'eau!

Samedi

Le samedi de Pentecôte sera particulièrement humide. Pluie et orages sont annoncés. «Le samedi est le plus mauvais et le plus humide du week-end prolongé de Pentecôte», indique Roger Perret de Meteo News.

En principe, il faut s'attendre à de la pluie et des orages durant toute la journée. Ceux qui veulent ou doivent sortir doivent se préparer en conséquence: parapluie, K-Way et bottes en caoutchouc!

Dimanche

«Durant cette journée, nous nous trouvons sur le bord sud d'un creux à l'intérieur d'un courant d'ouest, l'air est encore légèrement humidifié, surtout tout au nord et à l'est», explique le météorologue.

En d'autres termes, le temps sera un peu meilleur que samedi. On ne sortira pas encore le champagne pour autant: la météo sera partiellement ensoleillée avec «quelques averses isolées». A cela s'ajoute également un vent fort pouvant atteindre les 60km/h.

Mais dans l'ouest et le sud de la Suisse, on pourra davantage se réjouir du soleil. Des températures allant jusqu'à 27 degrés seront possibles par endroits.

Lundi

Autant le samedi de Pentecôte était mauvais, autant le lundi de Pentecôte sera rayonnant!

«Au cours de cette journée, un contrefort de l'anticyclone des Açores déterminera notre temps. Malgré les nuages convectoriels, le temps sera donc au moins assez ensoleillé avec des températures agréables de 20 à 22 degrés l'après-midi. Le lundi de Pentecôte sera donc le meilleur jour du week-end prolongé de Pentecôte, bien adapté aux excursions», affirme Roger Perret avec optimisme.

De son côté, le sud sera à nouveau particulièrement ensoleillé. Il y fera 26 degrés.

Et après la Pentecôte?

Au terme de ce week-end prolongé, les jours de mauvais temps devraient être derrière nous. «A partir de mardi, une crête anticyclonique déterminera notre temps pour quelques jours, de sorte qu'il y aura beaucoup de soleil et, à partir de mercredi, des températures estivales dans le nord également. Dès jeudi, nous aurons des températures très estivales, autour ou près de 30 degrés».

Mais ne vous réjouissez pas trop vite: jeudi devrait marquer un tournant pour la semaine. Des nuages sombres s'approcheront à nouveau de nous.

Des orages sont prévus à partir de l'après-midi «surtout dans les Alpes occidentales et le Jura, puis vendredi, des orages de chaleur sont attendus dans l'après-midi et en soirée, surtout dans les Alpes et le Jura».