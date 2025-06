De violentes intempéries se sont à nouveau abattues sur la Suisse ce mercredi. La grêle, en particulier, a provoqué de lourds dégâts. Une étude d'Axa montre quelles sont les régions les plus touchées de ces dernières années.

Voici les cantons les plus touchés par les intempéries

Voici les cantons les plus touchés par les intempéries

1/6 Mi-avril, le lac Majeur est sorti de son lit. Photo: keystone-sda.ch

Robin Wegmüller

Grosse tempête sur la Suisse ce mercredi. Les météorologues ont placé une grosse partie du pays en état d'alerte: des éclairs, de fortes pluies, des rafales et de la grêle ont frappé le territoire. Et dans ce genre de situations qui peuvent créer de gros dégâts, les compagnies d'assurance sont très attentives.

Le nombre et l'ampleur des dommages dus aux intempéries varient considérablement d'une année à l'autre. Les chiffres d'Axa, la plus grande assurance dommages de Suisse, le prouvent: en 2024, les coûts des dommages s'élevaient à 132 millions de francs. Cela correspond à la moyenne sur les 20 dernières années.

Les sinistres dus aux intempéries se sont toutefois multipliés depuis 2021. «Il serait prématuré de parler de tendance», estime Stefan Müller, responsable des assurances dommages chez Axa. «Mais notre expérience montre que les intempéries se sont produites à plus court terme ces dernières années et cela montre que leur intensité a nettement augmenté.» En d'autres termes: la fréquence des rafales extrêmement fortes augmente, tout comme celle des fortes pluies et des gros grêlons. Voici les cantons particulièrement touchés.

Grêle

Selon les statistiques d'Axa, la grêle est le phénomène météo qui provoque les plus gros dommages, tant en termes de nombre de cas que de coûts. Au cours des vingt dernières années, les cantons du Tessin, du Jura et de Neuchâtel ont été particulièrement touchés.

«Ce sont surtout les grosses chutes de grêle, qui endommagent un grand nombre de voitures en peu de temps, qui constituent un facteur déterminant dans le bilan des sinistres», explique Patrick Villiger, responsable des sinistres touchant des véhicules à moteur chez Axa. En revanche, les cantons de Schaffhouse, Genève, Glaris, Thurgovie et des Grisons n'ont pratiquement pas connu de dommages dus à la grêle.

Inondations

C'est dans les cantons de Schwytz, Thurgovie, Soleure et Lucerne que les inondations ont causé le plus de dégâts au cours des dix dernières années. Des événements isolés pèsent ici très lourd dans la balance. En revanche, les cantons de Vaud, Nidwald et Bâle-Campagne ont souvent été épargnés.

Les chiffres d'Axa montrent aussi que les investissements de la Confédération, des cantons et des communes dans les mesures de protection contre les inondations sont payants. Bien que les intempéries soient devenues plus intenses ces dernières années, elles n’ont entraîné qu’une faible part de la hausse des dommages. Ce sont surtout les infrastructures de protection – telles que les galeries de délestage, les bassins de rétention, le rehaussement des digues – ainsi que la carte nationale des dangers de crues, qui ont permis de limiter les dégâts.

Foudre

En ce qui concerne les dommages causés par la foudre, une région bat tous les records: le Tessin. Le risque y est presque sept fois plus élevé que dans le reste de la Suisse. En comparaison avec Bâle-Campagne, Vaud et Genève, il est même 26 fois plus élevé.

Il y a une explication à cela. Au Tessin, de l'air chaud et humide provenant de la Méditerranée est souvent poussé vers les Alpes. Cela engendre des nuages d'orage à haute tension électrique, qui se décharge en éclairs.