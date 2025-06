1/4 Une pré-alerte de degré 3 pour de possibles orges a été émise par les autorités pour plusieurs régions des Préalpes alémaniques ce mardi. Photo: Capture d'écran MétéoSuisse

Marian Nadler et Marc Strüby

Les éléments continuent de s’abattre sur la Suisse cette semaine. Après deux journées passablement arrosées dimanche et lundi, on pouvait espérer un peu de répit ce mardi. Mais il sera de courte durée. Car de nouveaux orages menacent.

Le soleil a fait quelques trouées dans la couche de nuages et les températures ont repris plusieurs degrés en cours de journée. Mais cette situation favorisera la formation de nouveaux orages en soirée. Ils pourraient être localement violents, accompagnés de fortes rafales de vent, de gros cumuls de pluie, voire de la grêle, annonce MétéoSuisse. Plusieurs régions de Suisse alémanique ont d’ailleurs été placées en pré-alerte de degré 3 (danger important), de 14h à 21h, au moins. L'agence s'attend à ce que les orages éclatent principalement dans le nord-ouest de la Suisse et dans les Préalpes.

Des orages supercellulaires possibles mercredi

Mercredi, la situation devrait être encore plus explosive. Le courant s’orientera davantage au sud et c’est la Suisse romande et le Tessin qui se retrouveront en première ligne, prévient l’agence météorologique. Des supercellules pourraient alors se former, comme le rapporte le «Tages-Anzeiger». Ces orages supercellulaires inquiètent davantage les météorologues, car ils peuvent provoquer des coups de vent de la force d'un ouragan, également appelés downbursts (rafales descendantes), des grêlons atteignant un diamètre de plus de 5 cm et même, dans de rares cas, des tornades.

Comme l'explique l'expert de MétéoSuisse Christophe Holstein au quotidien, en cas de supercellule, c'est surtout le Plateau qui devrait être touché. Il a laissé entrevoir une alerte correspondante pour le nord des Alpes. Pour rappel, le downburst qui a frappé La Chaux-de-Fonds (NE) en 2023, accompagné de rafales de plus de 210km/h, avait été provoqué par une supercellule.

0:59 Violentes rafales: Voici les images terrifiantes de la grue tombée sur La Chaux-de-Fonds

Jeudi et vendredi devraient se montrer un peu plus ensoleillés, mais cette pause risque d'être de courte durée. Un temps à nouveau plus humide et plus frais se profile en effet pour le week-end de la Pentecôte.