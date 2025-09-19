DE
Le Jackpot!
Un chanceux décroche une rente mensuelle de 30 ans à l'Eurodreams

Un joueur français a remporteéle gros lot à l'Eurodreams, décrochant une rente mensuelle de 22'222 francs sur 30 ans. Les numéros gagnants étaient 11, 17, 26, 32, 36, 37, avec le numéro 'dream' 1, selon la Loterie romande.
Publié: il y a 49 minutes
Photo: SALVATORE DI NOLFI
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Une personne chanceuse a décroché le gros lot à l'Eurodreams jeudi soir. Elle a gagné une rente mensuelle de 22'222 francs durant 30 ans, en cochant les six bons numéros 11, 17, 26, 32, 36 et 37, ainsi que le numéro spécial «dream» 1, a annoncé la Loterie romande.

Le pactole a été remporté en France, l'un des huit pays européens proposant ce jeu, précise la loterie alémanique Swisslos. En Suisse, Eurodreams est exploité par la Loterie romande et par Swisslos côté alémanique.

Le deuxième rang de gain, obtenu avec six numéros gagnants mais sans le numéro «dream», propose une rente mensuelle de 2222 francs durant cinq ans. Le tirage du jeu est effectué les lundis et jeudis soir.

