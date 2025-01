1/7 La station supérieure du plus petit domaine skiable du monde est en train de voir le jour à Saint-Gall. Photo: Instagram

Patrik Berger

L’artiste conceptuelle Anita Zimmermann et son collectif ont décidé de transformer un simple coin de rue en un espace unique: le plus petit domaine skiable du monde débarque à Saint-Gall. Elle veut exploiter en février et mars 2025 le «plus petit domaine skiable du monde» et ce au cœur d'une zone résidentielle. Une pente d'à peine 20 mètres de long devant un bâtiment vide de la Schneebergstrasse 50, avec éclairage et stand d'après-ski, doit permettre de s'adonner aux joies du ski en ville. Coût de l'opération: 187'000 francs.

Les travaux de construction ont commencé. Un trou béant dans la façade de l'immeuble à démolir permet de voir la piste noire de 20 mètres de long. La maison abritera la station supérieure du téléski. La prochaine étape consistera à couler les fondations en béton pour le téléski dans le jardin. Le pylône a déjà été démonté. Il provient de l'ancien téléski de Gais (AR). Les archets du téléski sont également déjà à Saint-Gall et attendent d'être utilisés.

Une montagne de défis financiers

Une webcam sera également installée dans les prochains jours. Elle diffusera dans le monde entier des images de l'avancement des travaux, puis les premiers virages des amateurs de sports d'hiver. Tous les feux sont donc au vert? Pas tout à fait, car le financement pose problème. Au Parlement cantonal, l'UDC a empêché le groupe d'artistes de recevoir 45'000 francs du fonds de loterie pour le projet de téléski.

Cet argent manque désormais à Anita Zimmermann. Elle a donc été irritée par la décision du parlement cantonal. «Le Parlement a discuté de cette question. J'ai une fois de plus honte de Saint-Gall», déclare-t-elle à Blick. Malgré tout, il n'était pas question pour elle de stopper le projet. «Nous, les artistes, ne pouvons plus faire marche arrière. Tout est prêt pour la mise en œuvre. Nous avons bon espoir d'y arriver malgré tout. Il ne peut pas en être autrement.»

5000 francs pour un arceau de téléski

Les quatre artistes ont lancé un crowdfounding pour récolter les 45'000 francs qui leur ont filé entre les doigts à cause de l'UDC. Ils se présentent eux-mêmes et leur projet dans une vidéo décalée sur Youtube. Les personnes qui les soutiennent peuvent acheter une carte journalière de la plus petite station de ski du monde. Pour la coquette somme de 80 francs. Seize exemplaires ont déjà été vendus. Il est également possible d'acheter les cinq archets du téléski avec le nom gravé dessus... pour pas moins de 5000 francs.