La dameuse n'est pas autorisée à circuler dans le domaine skiable d'Ebnat-Kappel.

Patrik Berger

C'est vraiment pas de bol! Depuis plusieurs jours, un temps hivernal optimal règne dans la petite commune d'Ebnat-Kappel, dans le canton de Saint-Gall: du soleil à profusion, beaucoup de neige et des températures basses. Un petit domaine skiable ne peut pas rêver mieux. Pourtant, le téléski de Tanzboden est à l'arrêt et les pistes restent vides. C'est la déception chez les amateurs de sports d'hiver de la région, tandis que c'est la frustration qui gagne les exploitants des remontées mécaniques.

La raison: un litige sur le sol de la piste de ski avec deux propriétaires fonciers. Cela concerne notamment un accord datant de 2011, qui stipule: «Lors de l'utilisation des dameuses, il faut veiller à ce que la hauteur de neige soit suffisante. La valeur indicative pour la première préparation de la piste est une hauteur de neige de 40 cm ou une couche de neige continue de 20 cm.» Deux conditions qui ne sont pas réunies actuellement. Cela signifie que la dameuse ne peut pas préparer la piste de ski, malgré le fait qu'il y ait suffisamment de neige et que le sol soit gelé.

Les propriétaires interdisent même les essais

Les exploitants du domaine skiable, qui s'étend de 885 mètres à 1181 mètres d'altitude, s'expliquent: «Ces derniers jours ont été un défi extraordinaire pour nous, l'équipe d'exploitation et le conseil d'administration du téléski Tanzboden», écrivent-ils sur Facebook. Et d'ajouter: «Nous avons reçu de nombreux e-mails et messages concernant la situation actuelle, et nous avons également été personnellement interpellés à plusieurs reprises sur la situation.»

«Ne pas reprendre l'exploitation n'est pas de notre décision», se justifient-ils. Deux propriétaires fonciers – un couple d'agriculteurs de Dicken qui possèdent le terrain autour de la station – leur auraient expressément interdit de damer la piste, comme l'a rapporté le «St. Galler Tagblatt».

«On ne nous a même pas donné la possibilité de vérifier les conditions d'enneigement en faisant un essai pour constater un éventuel contact avec le sol», se plaignent les exploitants du domaine. Et cela, bien qu'ils aient fait des «efforts considérables» par le passé pour garantir une préparation de la piste qui ménage le plus possible le sol. Et qu'ils avaient emprunté à cet effet une dameuse équipée de chenilles en caoutchouc.

Le président de la commune joue les médiateurs, sans succès

Les politiques s'impliquent également dans le litige. Comme le syndic de la commune d'Ebnat-Kappel, Jon Fabri Huder. Mais en vain: les propriétaires s'en tiennent à l'accord de 2011 et ne laissent pas la dameuse circuler sur leurs terres avant que 40 centimètres de neige ne soient tombés.

Les amateurs de sports d'hiver de la région doivent donc continuer à prendre leur mal en patience et espérer des chutes de neige.