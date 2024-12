L'hiver idéal fait le bonheur des stations de ski suisses, mais teste la patience des skieurs. Des files d'attente impressionnantes sont signalées à Grimentz, Adelboden et Pilatus, avec jusqu'à 90 minutes d'attente pour certaines remontées mécaniques.

Les images envoyées ce lundi par plusieurs lecteurs et lectrices le confirment: les stations de ski sont prises d'assaut, avec des files provoquant jusqu'à 1h30 d'attente.

Du soleil, de la neige fraîche et deux semaines de vacances: les stations de ski suisses ne pouvaient pas rêver d'un meilleur cocktail en cette fin d'année. Ces derniers jours, les domaines skiables font le plein d'amateurs de sports d'hiver pour le plus grand bonheur des acteurs du secteur touristique. Mais sur les pistes, c'est une autre chanson: en bas des remontées mécaniques, les skieurs retrouvent, à bon nombre d'endroits, une foule monstre qui n'a rien à envier à l'affluence d'un tram genevois aux heures de sorties de bureau.

Les images envoyées ce lundi par une lectrice le confirment: dans la station valaisanne de Grimentz, les skieurs doivent prendre leur mal en patience pour accéder à certains télésièges.

0:04 Vidéo d'une lectrice: Le domaine skiable de Grimentz est victime de son succès!

«Une folie absolue»

Ce n'était pas la seule station bondée. Les amateurs de sports d'hiver ont dû ronger leur frein à Adelboden (BE), mais aussi les excursionnistes devant la station inférieure du Pilatus à Kriens (LU). «90 minutes d'attente pour monter dans la télécabine. Une folie absolue», écrit un lecteur à propos d'une vidéo montrant la file d'attente interminable.

0:21 Vidéo d'un lecteur à Adelboden: Grande affluence au téléphérique de Silleren

Méga-foule devant le téléphérique de Silleren

Dans la station bernoise, les amateurs de ski ont dû faire preuve de patience pour accéder au téléphérique de Silleren. Une autre vidéo de lecteur montre comment une longue file d'attente s'est formée devant la remontée mécanique. Avant de profiter des joies de la neige, il a d'abord fallu attendre. «Nous ne nous attendions pas à une telle file», confie une lectrice à Blick. Elle a dû patienter environ une heure avant de pouvoir monter dans le téléphérique.

1:36 Une heure et demie d'attente: Une vidéo montre une file d'attente géante devant la station du Pilate

Mais rassurez-vous, sur les pistes, la foule semble être bien répartie, comme le montre un coup d'œil sur les webcams. Hier déjà, le soleil radieux avait attiré une foule massive sur l’Uetliberg, provoquant des afflux similaires.

Beau temps belle neige, mais jusqu'à quand?

Mais alors que les vacances battent leur plein, ces conditions exceptionnelles en montagne vont-elles perdurer? Et bien MétéoSuisse nous apporte un élément de réponse: oui, mais que jusqu'à mercredi! Et il faudra bien en profiter. Car de nouvelles perturbations devraient ensuite se rapprocher de la Suisse, mettant ainsi fin aux conditions anticycloniques... et à la douceur en altitude.

Un front froid pourrait apporter de la neige fraîche jusqu'en moyenne montagne d'ici au week-end prochain. Et même si le temps ne sera plus de la partie, cette situation sera salvatrice pour la qualité de l'enneigement, qui commence inévitablement à se détériorer.