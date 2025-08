1/5 Avec 39% de droits de douane, le président américain Donald Trump a choqué la Suisse. Photo: keystone-sda.ch

Lucien Fluri et ATS Agence télégraphique suisse

Le Conseil fédéral entend poursuivre négociations avec les Etats-Unis suite à l'annonce par Donald Trump de 39% de droits de douane. Berne va présenter une offre plus attractive aux Etats-Unis, a annoncé le gouvernement lundi. Le Conseil fédéral est déterminé à poursuivre les discussions et négociations engagées avec les Etats-Unis au-delà de la proposition de déclaration conjointe sur la table, et si besoin au-delà du 7 août, écrit-il.

Dans le cadre de ses contacts avec le monde économique, le Conseil fédéral a développé de nouvelles approches pour les discussions. Il poursuivra la négociation en vue de trouver un accord.

Afin d’améliorer la situation en matière de droits de douane "et tenant compte des préoccupations des Etats-Unis, la Suisse abordera cette nouvelle phase avec la volonté de présenter une offre plus attractive", explique le gouvernement. Le Conseil fédéral souhaite conserver les relations économiques dynamiques avec les Etats-Unis. Il n'envisage pour l'heure pas de contre-mesures.

Dans son communiqué, le gouvernement rappelle que le commerce bilatéral a quadruplé au cours des 20 dernières années. La Suisse se place au sixième rang des investisseurs étrangers aux États-Unis et occupe le premier rang s’agissant des investissements dans le domaine de la recherche et du développement.

Deux tiers des exportations touchées

L'annonce faite la semaine dernière par le gouvernement américain pour la Suisse implique que près de 60% des exportations de biens suisses aux Etats-Unis seront frappées de droits de douane additionnels de 39% à l’importation à partir du 7 août.

L'excédent de la Suisse – jusqu’au mois de mars – dans les exportations de marchandises n'est en aucun cas le résultat de pratiques commerciales «déloyales», souligne le Conseil fédéral. Au contraire, Berne a supprimé unilatéralement tous les droits de douane sur les produits industriels au 1er janvier 2024.

Plus de 99% de toutes les marchandises en provenance des Etats-Unis peuvent ainsi être importées en Suisse en franchise de droits de douane. La Suisse ne pratique aucune subvention industrielle susceptible de fausser le marché.

Afin d'éviter les licenciements en cas de pertes d'emploi temporaires et inévitables dues aux nouveaux droits de douane, l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail est un instrument éprouvé, ajoute le Conseil fédéral. Ce dernier analyse en permanence la situation et ses répercussions sur l'économie. Si nécessaire, des mesures seront prises rapidement.