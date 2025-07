La tendance annuelle des loyers proposés en milieu urbain demeure à la hausse. Photo: URS FLUEELER

Les loyers suisses ont poursuivi en juin leur ascension entamée en fin d'année dernière, affichant une hausse de 0,2% par rapport au mois précédent, indique l'indice des loyers à pourvoir ou à repourvoir de Homegate. Dans le canton de Genève, ils ont toutefois diminué.

En comparaison avec mai, l'indice a augmenté de 0,3 point en juin et se situe désormais à 130,8 points. Par rapport à l'année précédente, les loyers proposés dans toute la Suisse ont renchéri de 1,8%, informe Homegate dans un communiqué.

Genève, l'exception

Les cantons où les hausses de loyers ont été les plus conséquentes ont été Schwytz (+3,7%) et Lucerne (+2,2%). Les loyers ont en revanche baissé dans l'Appenzell (-0,9% pour les cantons d'Appenzell) ainsi qu'à Genève (-0,5%), le canton du bout du lac étant le seul à afficher une évolution négative par rapport à l'année précédente (-0,6%), une tendance qui se dessine sur «plusieurs mois». Toujours en glissement annuel, la Suisse centrale affiche la plus importante progression, à l'exception d'Obwald (+0,4%). Les loyers schwytzois grimpent ainsi de 8,4%, ceux de Nidwald de 7,4%, de Zoug de 5,8%, d'Uri de 4,2% et de Lucerne de 4,1%.

Dans les villes, deux dynamiques différentes ont été constatées en juin: à Lucerne (+2,2%), Bâle (+0,7%), Saint-Gall (+0,4%) et Lugano (+0,3 %), les loyers proposés ont crû, alors qu'à Berne (-1,0%), Genève (-0,9%), Zurich (-0,6%) et Lausanne (-0,2%), ils ont reculé.

A l'instar des cantons, à l'exception de Genève (-1,9%), la tendance annuelle des loyers proposés en milieu urbain demeure néanmoins à la hausse, en particulier à Lucerne (+5,0%) et à Zurich (+3,5%). À Lucerne et Genève, ce sont donc les capitales qui sont responsables de l'évolution dans leurs cantons respectifs.

L'indice des loyers de Homegate est utilisé par la plateforme immobilière homegate.ch en collaboration avec la Banque cantonale de Zurich (ZKB). Il mesure les variations mensuelles des loyers après correction des facteurs qualitatifs pour les appartements nouvellement mis ou remis en location sur la base des offres actuelles du marché.