La petite ville française d'Ambert, désertée par ses habitants, souhaite attirer de nouveaux arrivants. Elle vend donc des maisons à un euro et participe même à leur rénovation à hauteur de près de 70'000 euros.

1/4 La petite ville d'Ambert compte 6500 habitants. Photo: PD

Patrik Berger

Dans la région d'Auvergne-Rhône-Alpes, la petite ville d'Ambert vend deux maisons pour un euro situées au cœur de la vieille ville, rapporte «Libération». Cette commune de 6500 habitants ne cesse de se dépeupler et pour y remédier, la ville a eu une idée.

60% des biens immobiliers d'Ambert sont inhabités, car de nombreux habitants préfèrent construire aux portes de la ville sur des terrains peu chers plutôt que d'acheter une maison dans le centre et de la rénover. Certains déménagent à Lyon, à près de 150 kilomètres, où il est plus facile de trouver un emploi. Il s'agit d'un phénomène très fréquent dans les campagnes françaises.

Toit, fenêtres et isolation

Ces deux maisons à un euro sont côte à côte, au numéro 3 et 5 de la petite rue Michel Rolle. Même si elles semblent étroites, elles ont chacune trois étages et peuvent accueillir des familles. Si vous êtes intéressés, vous devrez remplir quelques conditions pour acquérir ces propriétés, notamment qu'elles doivent devenir votre résidence principale. De plus, il y a beaucoup de travaux à faire, que ce soit le toit, les fenêtres, l'isolation ou encore l'électricité.

Malgré tout, la commune d'Ambert ne cache pas l'ampleur des travaux et décide de jouer cartes sur table, voir même d'anticiper les craintes des acheteurs aux plus faibles revenus. «Les acheteurs sélectionnés peuvent recevoir de subventions de l'Etat pour la rénovation», précise la commune sur son site Internet.

La commune offre 67'813 euros

La commune participe donc aux coûts de la rénovation à hauteur de 67'813 euros, d'après les papiers de vente. Il n'est pas nécessaire de rembourser cette somme, sauf si vous n'habitez pas dans la maison pendant trois ans, auquel cas il vous faudra payer 95'206 euros de votre poche.

L'Italie a déjà mis en place des offres similaires, en vendant des maisons à prix cassé. Après les reportages de BBC et CNN sur place, de nombreux acheteurs se sont précipités sur ces biens immobiliers à petits prix.

C'est ainsi que la ville de Tarente a repris vie, de même que plusieurs villages en Sicile. Le sud de l'Italie cherche à attirer de nouveaux contribuables et permettre aux petits artisans de survivre. A présent, la France mise sur la même astuce.