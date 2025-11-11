DE
FR

Record de 424'000 bénéficiaires
Les services de soins à domicile ont explosé l'an dernier

Les services d’aide et de soins à domicile ont atteint un record l'an dernier en Suisse: les employés ont fourni 25,6 millions d'heures de soin, soit 10% de plus qu'un an auparavant, à quelque 424'000 bénéficiaires.
Publié: 10:37 heures
Partager
Écouter
Les soins à domicile ont connu une croissance record en 2024, selon l'OFS (archives).
Photo: GAETAN BALLY
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

En 2024, les services d’aide et de soins à domicile en Suisse ont battu un record: 25,6 millions d’heures de soins, soit +10% sur un an, dispensées à environ 424’000 bénéficiaires. Cette augmentation est la plus importante depuis 2011, indique mardi l’Office fédéral de la statistique (OFS). Elle est surtout due au développement du privé. Près de 130 nouveaux prestataires commerciaux à but lucratif se sont établis dans différents cantons.

A lire aussi
La mélatonine est risquée et interdite sans ordonnance… alors pourquoi peut-on en acheter?
De gros risques pour la santé!
La mélatonine est interdite sans ordonnance… alors pourquoi peut-on en acheter?
Un médecin valaisan a été condamné pour lésions corporelles graves
Deux ruptures d'anévrisme
Un médecin valaisan a été condamné pour lésions corporelles graves

Ils sont désormais 844, contre 605 pour les organisations publiques et 1783 pour les infirmier(ère)s indépendant(e)s. Les entreprises commerciales enregistrent une augmentation de 20,5% de leur clientèle. Quant aux établissements médico-sociaux (EMS), ils affichaient en 2024 des taux d’occupation élevés, dépassant les 97%, notamment dans les cantons romands. Les lits disponibles n’ont augmenté que de 0,1% par rapport à 2023, pour s’établir à 100'955.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus