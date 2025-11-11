Les services d’aide et de soins à domicile ont atteint un record l'an dernier en Suisse: les employés ont fourni 25,6 millions d'heures de soin, soit 10% de plus qu'un an auparavant, à quelque 424'000 bénéficiaires.

Les services de soins à domicile ont explosé l'an dernier

Les soins à domicile ont connu une croissance record en 2024, selon l'OFS (archives). Photo: GAETAN BALLY

ATS Agence télégraphique suisse

En 2024, les services d’aide et de soins à domicile en Suisse ont battu un record: 25,6 millions d’heures de soins, soit +10% sur un an, dispensées à environ 424’000 bénéficiaires. Cette augmentation est la plus importante depuis 2011, indique mardi l’Office fédéral de la statistique (OFS). Elle est surtout due au développement du privé. Près de 130 nouveaux prestataires commerciaux à but lucratif se sont établis dans différents cantons.

Ils sont désormais 844, contre 605 pour les organisations publiques et 1783 pour les infirmier(ère)s indépendant(e)s. Les entreprises commerciales enregistrent une augmentation de 20,5% de leur clientèle. Quant aux établissements médico-sociaux (EMS), ils affichaient en 2024 des taux d’occupation élevés, dépassant les 97%, notamment dans les cantons romands. Les lits disponibles n’ont augmenté que de 0,1% par rapport à 2023, pour s’établir à 100'955.