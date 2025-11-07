Alors qu'une nouvelle étude souligne de probables impacts de la mélatonine sur la santé cardiaque, Swissmedic rappelle que cette hormone ne peut être achetée sans ordonnance médicale. Elle est pourtant accessible sur des e-shops étrangers.

Surnommée «l'hormone du sommeil», la mélatonine n'est pas sans risque pour la santé et requiert un avis médical. Photo: Shutterstock

Ellen De Meester Journaliste Blick

La mélatonine cache bien son jeu. Produite par l'organisme pour réguler le cycle veille-sommeil, cette hormone est souvent présentée comme étant une solution imparable aux insomnies ou aux décalages horaires coriaces. Sans oublier qu'elle semble bien inoffensive. Puisqu'elle est déjà naturellement présente dans le corps, elle ne devrait pas trop nous impacter, non...? Spoiler: c'est absolument faux.

D'après une nouvelle étude diffusée le 3 octobre par l'American heart association, la prise à long terme de mélatonine augmente le risque d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque.

Méfiants face à un supplément très populaire aux Etats-Unis, où la mélatonine peut être achetée sans ordonnance, les scientifiques ont analysé les habitudes de 130'000 adultes insomniaques, ayant pris ce type de médicament durant au moins une année. Résultat: le risque d'insuffisance cardiaque des participants s'est révélé 90% plus élevé que celui d'une personne n'ayant jamais utilisé de mélatonine.

Si la recherche ne parvient pas à établir un lien de cause à effet direct et clair entre la prise de cette hormone et les problèmes cardiaques, les responsables de l'étude appellent à une prudence accrue: «Puisque ces suppléments sont largement perçus comme une manière sûre et 'naturelle' de favoriser le sommeil, j'ai été surpris d'observer une augmentation aussi significative de problèmes de santé sérieux», s'est étonné le Dr Ekenedilichukwu Nnadi, responsable de l'étude.

Importation illégale en Suisse

En Suisse, contrairement aux Etats-Unis, ces produits ne peuvent être achetés en pharmacie que sur présentation d'une ordonnance médicale. Mais cela n'empêche pas certains consommateurs de s'en procurer quand même, en passant par des sites étrangers. Qu'il s'agisse de pharmacies en ligne, d'e-shops ou encore du géant Amazon, il est possible de remplir son panier de compléments de mélatonine, dans l'espoir de mieux dormir, alors que ces produits ne sont pas autorisés en Suisse. Aucune notification ou fenêtre pop-up informative n'apparaît, au moment de passer au paiement. On croirait acheter du dentifrice.

Fin 2023, Swissmedic diffusait une mise en garde concernant ces commandes par des particuliers, notant une augmentation notable de l'automédication: «On observe ces derniers temps une augmentation du nombre d’importations illégales de préparations à base de mélatonine et de DHEA (déhydroépiandrostérone, ndlr), notamment en provenance d’Amérique du Nord, peut-on lire dans le document. [...] Les hormones ne doivent pas être prises sans avis médical. Swissmedic met tout particulièrement en garde contre les boutiques en ligne qui proposent sans ordonnance des médicaments délivrés uniquement sur prescription médicale.»

Les choses ont-elles changé, presque exactement deux ans plus tard? Pas vraiment, selon un porte-parole de Swissmedic, qui n'observe qu'une légère diminution des chiffres. En effet, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) a saisi 5668 importations illégales de médicaments en 2024. Parmi celles-ci, Swissmedic souligne que 4% concernaient des hormones, dont la mélatonine, contre 5% en 2023. La situation est donc quasiment inchangée, malgré les mises en garde.

Différentes réglementations

La confusion réside dans les différentes réglementations nationales: «Dans certains pays européens, comme la Suisse et la France, la mélatonine à dose élevée est considérée comme un médicament, soulève le porte-parole. Dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, elle est souvent vendue librement comme un complément alimentaire, parfois à des dosages élevés. Les produits importés peuvent donc contenir des dosages nettement supérieurs à ceux autorisés en Europe pour la vente libre, souvent plafonnés à 0,5 mg ou 1 mg en complément alimentaire.»

A partir de quel dosage l'importation devient-elle illégale et punissable, en Suisse? Difficile à dire, puisque la légalité de l'import dépend du produit, de son principe actif et de son dosage, selon Swissmedic. Chaque envoi intercepté est donc évalué au cas par cas. D'après la mise en garde de 2023, les particuliers peuvent importer des médicaments non autorisés en Suisse uniquement pour leur usage personnel et «en petite quantité», soit leurs besoins pour un seul mois. Il s'agit ainsi de prendre en compte les touristes ou expatriés, lesquels doivent pouvoir entrer sur le territoire avec les médicaments achetés ou prescrits par leur médecin, à l'étranger. Mais de manière générale, la mélatonine délivrée sans préavis reste interdite en Suisse et expose à un risque d'amende.

Somnolence et sommeil perturbé

Et pour cause: l'impact cardiaque décelé par l'étude américaine n'est pas le seul danger associé à la prise, même ponctuelle, de mélatonine. Lorsqu'elle est autoadministrée, sans avis et recommandations personnalisées du médecin, cette hormone peut empirer le problème qu'elle est censée régler:

«La prise d'hormones de manière exogène est susceptible de perturber la production endocrine naturelle, ce qui peut être problématique lorsque le traitement n'est pas encadré, souligne Christophe Berger, président de la Société vaudoise de pharmacie (SPVH). A l'origine, la mélatonine servait surtout à rééquilibrer le cycle du sommeil, en cas de décalage horaire important. Face à des problèmes de sommeil récurrents, il est essentiel de consulter un médecin, qui pourra évaluer la situation et prescrire le dosage requis.»

Swissmedic ajoute encore qu'un dosage trop élevé ou inapproprié (pris trop tard ou de manière chronique et excessive) peut entraîner des effets secondaires potentiellement dangereux, dont la somnolence diurne, la perte de vigilance, des maux de tête, des vertiges, des nausées et des troubles digestifs, ainsi que des cauchemars ou une irritabilité. Il faut également veiller aux possibles interactions avec d'autres médicaments et s'assurer que l'état de la santé de la personne permette la prise de compléments. Voilà qui rend une consultation médicale d'autant plus indispensable.

Et les fameux gummies, qui ressemblent à des bonbons?

Autre facteur qui peut suggérer l'innocuité de la mélatonine: la présentation sous forme de gummies, ces bonbons gélatineux qui connaissent un succès grandissant, notamment aux Etats-Unis et en Allemagne, où de nombreuses vitamines sont aussi vendues sous cette forme.

Les gummies vitaminés vendus en Suisse sont souvent très faiblement dosés et contiennent des extraits de plantes et des micro-doses de vitamines, souvent à raison de 0,5 ou 0,7 mg. Swissmedic souligne que leur fabrication et leur vente sont autorisées à condition que les ingrédients figurent sur les listes validées par l'OSAV et qu'aucune allégation thérapeutique (incluant des termes comme «soigner» ou «traiter») ne soit faite. Lorsqu'il s'agit spécifiquement des gummies favorisant le sommeil, on y trouve des ingrédients comme la valériane, la camomille ou la passiflore. Et les versions suisses ne contiennent évidemment pas de mélatonine.

«Il s'agit de compléments alimentaires et non pas de médicaments, précise Christophe Berger. C'est une forme galénique comme une autre. Je ne suis pas fan, personnellement, en raison des similitudes avec des bonbons. En soi, ce n'est pas un réel problème, car les risques sont faibles et les dosages bas, mais à mon avis, cette tendance devrait s'estomper assez rapidement.»

En raison de cette forte ressemblance à des bonbons standards, il convient de tenir ces compléments hors de portée des enfants: les couleurs et les textures sont tellement conformes que même un adulte s'y tromperait!