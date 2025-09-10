Alors que le taux de suicides non assistés recule en Suisse, il reste le plus élevé pour les hommes âgés de plus de 75 ans. Pourquoi cette tranche de la population, souvent isolée, sombre-t-elle discrètement dans le désespoir?

Le 10 septembre marque la Journée mondiale de la prévention du suicide. Photo: Shutterstock

Ellen De Meester Journaliste Blick

A première vue, le nouveau Rapport national publié par l'Observatoire suisse de la santé (Obsan) souligne un point de lumière: «Le taux de suicides non assistés est en baisse depuis des décennies», peut-on lire dans un communiqué de presse diffusé début septembre. Or, lorsqu'on poursuit la lecture, une ombre peu discutée s'abat sur cet optimiste tableau: «Il reste le plus élevé chez les hommes de plus de 75 ans.» Le constat étonne, dans la mesure où il passerait facilement inaperçu.

Tapis dans un recoin de la société souvent relégué à l'arrière-plan, les hommes âgés souffrent au point de mettre fin à leurs jours: «Notre expérience confirme que ce groupe d’âge est confronté à des charges psychiques particulières», acquiesce un porte-parole de l'organisation Pro Senectute, contactée à l'occasion de la Journée mondiale de la prévention du suicide, le 10 septembre.

Des moyens plus létaux

«Chez les personnes âgées en général, le rapport entre les tentatives de suicide et le décès est proche de 1, note le professeur Pierre Vandel, médecin-chef au Service universitaire de psychiatrie de l’âge avancé (SUPAA) au Département de psychiatrie du CHUV. Cela signifie qu’une personne âgée ayant recours à un geste suicidaire parvient généralement à ses fins. Pour comparer, chez les jeunes, on compte une centaine de gestes suicidaires par décès.»

Notre expert souligne par ailleurs que les moyens choisis par les hommes pour se donner la mort sont plus létaux: «Les hommes âgés utiliseront plus souvent des méthodes pus violentes, tandis que les femmes se tournent plutôt vers la prise de médicaments, expliquant un taux de mortalité plus élevé chez les hommes», analyse-t-il.

Des troubles dépressifs sous-diagnostiqués

Toujours sans établir de distinction nette entre les femmes et les hommes, le spécialiste souligne que la détresse des seniors est multifactorielle: «Le phénomène peut s’expliquer, entre autres, par l’isolement, la perte du rôle social après la retraite, les deuils se multipliant à mesure qu’on avance en âge, une augmentation des difficultés cognitives ou d’adaptation, des maladies chroniques, des douleurs, ainsi que la perte d’autonomie.»

Au niveau de la santé mentale, il semblerait aussi que leurs dépressions soient largement sous-diagnostiquées: «Celles-ci ne sont pas toujours associées aux caractéristiques qu’on reconnaît typiquement chez les jeunes», explique le professeur Vandel.

«Dans le cadre d'une dépression, les personnes âgées peuvent présenter des douleurs, une perte d’appétit et des troubles du sommeil, sans forcément ressentir la tristesse ‘classique’ dont on parle le plus souvent. Mais l’absence de tristesse ne signifie pas que la souffrance est moins intense. L’épuisement, l’accumulation d’événements de vie difficiles peuvent aussi mener au suicide.»

Le passage à la retraite est un moment charnière

Mais pourquoi les hommes sont-ils particulièrement concernés par un taux plus élevé de suicides, puisque les points listés ci-dessus concernent malheureusement de nombreuses personnes âgées, peu importe leur genre?

Prenons l'un des facteurs les plus saillants, correspondant à un moment de vie rarement abordé: l'isolation, associée au passage à la retraite. «Pour beaucoup d’hommes, la sortie de la vie professionnelle implique non seulement la perte d’une activité régulière, mais aussi celle d’un rôle social important, poursuit le porte-parole de Pro Senectute. Les hommes ayant grandi avec une conception des rôles plus traditionnelle rencontrent souvent davantage de difficultés que les femmes à créer de nouveaux réseaux sociaux.»

Notre intervenant constate en effet que, contrairement aux femmes qui entretiennent souvent des liens plus variés, le travail a longtemps constitué pour beaucoup d’hommes l’environnement principal de contacts et de reconnaissance: «Lorsque ce cadre disparaît, un sentiment de vide et de perte de sens peut plus facilement s’installer.»

Une génération contrainte de refouler ses émotions

Sans oublier que la population masculine qui oscille actuellement autour de 75 ans a baigné dans le concept désuet d'une virilité stoïque: «On constate, chez les hommes âgés, une difficulté à exprimer leurs émotions et à demander de l’aide, déplore le professeur Vandel. Cela permet, en partie, d’expliquer pourquoi la dépression est sous-diagnostiquée. On parle d’une génération rattachée à une représentation culturelle de l’homme fort, modèle de virilité, qui n’a pas le droit de pleurer, ni de se plaindre, sous peine d'être perçu comme faible.» Cette population, élevée avec une tendance à refouler ses émotions, a donc moins accès à la prévention du suicide.

Même analyse du côté de Pro Senectute, qui observe des détresses psychiques profondes découvertes beaucoup trop tard.

Comment soutenir les hommes âgés?

Lorsqu'il s'agit des solutions susceptibles d'atténuer ce mal-être, le professeur Vandel invoque une prévention multimodale, très complexe, passant notamment par la lutte contre l'isolement: «L’une des clés principales concerne le lien social: le fait de se préoccuper de l’autre est très protecteur, c'est un point majeur dans la prévention.»

Au niveau de l'impact de la retraite, Pro Senectute recommande de se pencher rapidement sur une bonne préparation en amont: «Nous constatons que cette étape est vécue de manière plus positive lorsqu’elle est préparée et planifiée suffisamment tôt, que ce soit sur le plan financier, par des décisions claires concernant le logement ou par l’entretien actif du réseau social.»

L'organisation encourage ainsi toutes les personnes approchant la retraite de s'informer quant aux activités bénéfiques ou porteuses de sens qui leur sont accessibles: «Des offres comme le bénévolat, les cours de mouvement et de culture, ou encore les conseils en matière de logement peuvent contribuer à rendre cette transition plus positive.» En d'autres termes, l'idée est de prendre conscience du risque pour ne pas laisser la souffrance s'enliser.