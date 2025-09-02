«Le Parisien» rapporte ce mardi qu'une directrice d'école s'est suicidée le jour de la rentrée à Moussages, non loin de Clermont-Ferrand. Caroline Grandjean était victime d'un long harcèlement homophobe. Malgré ses plaintes, son harceleur n'a jamais été identifié.

Harcelée depuis des mois, une directrice d'école lesbienne se suicide le jour de la rentrée

La directrice d'une école de Moussages s'est suicidée après des insultes LGBTphobes. (Image d'illustration) Photo: Shutterstock

La rentrée scolaire à Moussages, dans le département français du Cantal, a tristement débuté. La directrice d'un établissement scolaire à classe unique, Caroline Grandjean, s'est suicidée le 1er septembre après des mois de harcèlement en raison de son orientation sexuelle. Une histoire rapportée par «Le Parisien» ce mardi 2 septembre.

La femme de 42 ans avait appelé le numéro d'aide de prévention du suicide le matin même de son passage à l'acte. Arrivés sur place, les gendarmes ont retrouvé son corps en bas d'une falaise.

Harcelée car lesbienne

Son harcèlement remonte au 13 décembre 2023, jour où quelqu'un a tagué «Sale gouine» sur un mur de l'école. Quelques mois plus tard, un nouveau tag réapparaît. Les insultes homophobes deviennent de plus en plus violentes. Selon le média, elle n'aurait jamais révélé son orientation sexuelle, mais dans un petit village tel que Moussages, son union avec une femme ne serait pas passé inaperçu. Elle était en arrêt de travail depuis la rentrée scolaire 2024.

Le secrétaire général du syndicat des directeurs et directrices d'école (S2DE) rapporte que Caroline Grandjean ne s'est pas sentie soutenue dans cette histoire, l'institut lui ayant notamment suggéré de changer de poste. Malgré cinq plaintes pénales et une enquête, son harceleur n'a jamais été identifié. Des syndicats réclament l'ouverture d'une enquête.

L'histoire de Caroline Grandjean avait été dépeinte dans la BD «Cas d'école». L'auteur, Remedium, a affirmé au «Parisien» être «sous le choc», estimant que «rien n'a été fait» pour éviter son suicide.