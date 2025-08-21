DE
Votation cantonale en cours
Une initiative pour «protéger durablement le lac de la Gruyère»

Une initiative vise à protéger durablement le lac de la Gruyère à Fribourg. Le comité «Sauvez les Laviaux» argumente pour une inscription constitutionnelle, citant Lavaux comme exemple de protection réussie depuis 1973.
Publié: 16:33 heures
Le comité «Sauvez les Laviaux» estime que la protection du lac de la Gruyère et de ses rives est digne de figurer dans la Constitution cantonale.
Photo: ANTHONY ANEX
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le comité d’initiative «Sauvez les Laviaux» lance sa campagne en faveur du texte visant à protéger durablement le lac de la Gruyère et ses rives. A son tour, il a exposé ses arguments et appelé à un débat «digne et respectueux» d'ici à la votation du 28 septembre.

«Notre lac, notre Constitution, notre avenir»: la Constitution est l’outil légitime pour «consacrer ce choix», a indiqué jeudi à Fribourg le comité d'initiative. Selon ses membres, «Lavaux, dans le canton de Vaud, en est l’exemple: protégé depuis 1973 sans chaos juridique».

«Donne un cap»

A leurs yeux, une inscription constitutionnelle «ne fige pas tout, mais elle donne un cap». «L’inaction politique a mené à des conflits locaux et des projets incohérents», ont constaté les initiants. Leur texte apporte en conséquence «une vision d’ensemble, claire et fédératrice».

Le comité a dit encore vouloir «bannir l'artificialisation du lac et préserver le patrimoine cantonal». «Les Fribourgeois doivent pouvoir fixer ce cap dans la Constitution», en alliant développement touristique et économique durable.

