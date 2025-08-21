Une initiative vise à protéger durablement le lac de la Gruyère à Fribourg. Le comité «Sauvez les Laviaux» argumente pour une inscription constitutionnelle, citant Lavaux comme exemple de protection réussie depuis 1973.

Une initiative pour «protéger durablement le lac de la Gruyère»

Le comité «Sauvez les Laviaux» estime que la protection du lac de la Gruyère et de ses rives est digne de figurer dans la Constitution cantonale. Photo: ANTHONY ANEX

ATS Agence télégraphique suisse

Le comité d’initiative «Sauvez les Laviaux» lance sa campagne en faveur du texte visant à protéger durablement le lac de la Gruyère et ses rives. A son tour, il a exposé ses arguments et appelé à un débat «digne et respectueux» d'ici à la votation du 28 septembre.

«Notre lac, notre Constitution, notre avenir»: la Constitution est l’outil légitime pour «consacrer ce choix», a indiqué jeudi à Fribourg le comité d'initiative. Selon ses membres, «Lavaux, dans le canton de Vaud, en est l’exemple: protégé depuis 1973 sans chaos juridique».

«Donne un cap»

A leurs yeux, une inscription constitutionnelle «ne fige pas tout, mais elle donne un cap». «L’inaction politique a mené à des conflits locaux et des projets incohérents», ont constaté les initiants. Leur texte apporte en conséquence «une vision d’ensemble, claire et fédératrice».

Le comité a dit encore vouloir «bannir l'artificialisation du lac et préserver le patrimoine cantonal». «Les Fribourgeois doivent pouvoir fixer ce cap dans la Constitution», en alliant développement touristique et économique durable.