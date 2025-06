Le Ripper bar vous accueille au bord du lac de Neuchâtel. Photo: Julie de Tribolet

Knut Schwander, pour «L'illustré»

Vaud

Les bonnes adresses de Josef Zisyadis, directeur de la Fondation pour la promotion du goût

Restaurant du Tennis de Montchoisi, Lausanne: Avec vue sur le tennis, du houmous vaudois avec du pain de la célèbre boulangerie Bread Store, des sardines d’Enboite.ch, du saucisson au fenouil, du ceviche, un tartare de bœuf ou des grillades: ici, tout est bien fait, de proximité et proposé à des prix très abordables. www.restaurantmontchoisitennis.ch

Le Rossignol, Lausanne: C’est une micro-terrasse où Mara Rossignol accueille ses hôtes comme à la maison. Une maison impeccablement tenue (nappes blanches, fleurs fraîches) où la cuisine de Willy Rossignol est invariablement excellente et saisonnière (ah, ces sauces faites dans les règles de l’art et ces plats mis en scène avec doigté!). Un bijou qui a 16 points au GaultMillau. www.restaurantlerossignol.ch

Les coups de cœur de la rédaction

Le Café du Tramway, Lausanne: C’est une toute petite terrasse urbaine qui prolonge un bistrot de grand charme au pied d’un immeuble sauvé de la destruction. Mathilde Deschamps y présente d’excellents vins (notamment ceux de la Loire dont elle est originaire) ainsi que les propositions de l’ardoise où figurent les plats gourmands et graphiques signés Samuel Betard (tartare de bœuf, canette farcie, poisson du marché). 13/20 au GaultMillau. www.lecafedutramway.ch

Jacques Restausant se situe à Lausanne. Photo: Darrin Vanselow

Jacques Restaurant, Lausanne: Le talentueux Jacques Allisson a déménagé. De son micro-resto de la rue Beau-Séjour, il est allé à la Cité (ex-Sardine): la terrasse urbaine et abritée est superbe et les menus du jeune chef demeurent raffinés, saisonniers, gourmands. Mention particulière pour l’offre de midi qui met une gastronomie très fine à la portée de tous. www.jacques-restaurant.ch

Le Petit Corbeau, Chavornay: Bryan Lauper est un hyperactif passionné. Du petit restaurant familial de 1896 qu’il a repris, il a fait une vraie destination, notamment grâce à une agréable terrasse couverte, mais surtout à son sens de l’accueil et à une double gastronomie (brasserie d’un côté, salle à manger de l’autre). La cave à vins mérite le détour. www.lepetitcorbeau.ch

Le Montagnard, Montreux: Bistrot emblématique du vallon de Villard, sur les hauts de Montreux, Le Montagnard est rené il y a un an. Repris par deux passionnés, Blaise Corminbœuf et Mathieu Balsiger, il est pimpant, entièrement rénové et prolongé d’une terrasse sertie dans une clairière, doublée d’une place de jeux sécurisée pour les enfants. Au menu, planchettes, fondues, truites, tartares et tranches panées (il y a aussi une carte pour les enfants). www.restaurantlemontagnard.ch

Le Restaurant du Casino, à Morges, possède une splendide terrasse. Photo: Darrin Vanselow

Restaurant du Casino, Morges: Ce gracieux palais néobaroque de la Belle Epoque vient de changer de mains. Aux commandes, un jeune duo venu de l’Hôtel de Ville de Crissier, où l’un était chef sommelier et l’autre second de Franck Giovannini. Ici, ils proposent une gastronomie traditionnelle française augmentée, des vins choisis avec attention. Le tout avec vue sur le lac, les Alpes de Savoie et le Mont-Blanc. www.casinomorges.ch

Hôtel de Ville, Avenches: A l’abri des remparts de l’antique cité d’Avenches, la terrasse de l’Hôtel de Ville est une perle. En plus, on y mange fort bien. Aux commandes depuis moins d’un an, Nicola Fabrizio et Michela Gotti (qui avaient fait briller l’Auberge Au Mai, à Mex, avec 14 points au GaultMillau) proposent ici un accueil et une cuisine aux accents transalpins raffinés (ah, ces pâtes!), lui en cuisine, elle à l’accueil et en pâtisserie. www.hoteldevilleavenches.com

Berne-Neuchâtel-Jura-Jura bernois

Les bonnes adresses d’Olivier Boillat, ingénieur agronome à la Fondation rurale interjurassienne et organisateur du Concours suisse des produits du terroir

La Table des Vergers, Porrentruy: Six hectares de forêt entourent la terrasse couverte de ce restaurant géré par la Fondation du Musée suisse des fruits et de la distillation. En cuisine, Grégory Poirot a passé par des restaurants étoilés en France avant de s’établir ici. A des prix très raisonnables, il propose des plats subtils, pleins de surprises qui magnifient les produits régionaux (ah, cette espuma de saucisson d’Ajoie et ce cocktail du pêcheur du Doubs à la damassine!). www.overgersdajoie.ch

Les Deux Clefs, Porrentruy: Ici, la terrasse est délicieusement urbaine. Elle se dresse sur les pavés, sous la belle enseigne de cette brasserie aux vitraux d’autrefois. A la carte, des plats copieux et bien faits, cordiaux et réalisés avec de bons produits d’ici. Un lieu charmant, authentique et cordial. 032 466 18 31

Le restaurant La Werdtberg vous accueille dans un cadre idyllique avec une vue sur la plaine. Photo: Julie de Tribolet

La Werdtberg, Reconvilliers: Le sirop de foin de La Werdtberg a gagné une médaille. Et tout ce qu’Armon Vital et Félix Gerber servent dans ce cadre champêtre ouvert sur un magnifique horizon de verdure et de forêt est invariablement fait maison, local et apprêté dans les règles de l’art et avec amour. Du sandwich à la saucisse à rôtir, en passant par les röstis aux bolets ou la fondue, on se régale. Sans oublier la tourte aux noix, elle aussi médaillée. www.la-werdtberg.ch

Osteria La Bottega, Delémont: C’est l’ancienne Cigogne, récemment devenue pizzeria et dirigée par Sebastiano Tronnolone, une vraie personnalité. Les plats aussi ont du caractère, ici. Celui de l’Italie magnifiée à coups d’antipastis, de pâtes et de pizzas comme à Naples. www.labottega.ch

Les coups de cœur de la rédaction

La Cuisine de l’Apothicaire, Bonfol: On traverse un petit pont pour arriver à ce restaurant charmant, précédé d’une jolie terrasse. Massimo Pellegrini, le jeune chef qui a repris l’affaire avec Stéphanie, sa compagne, à la fin 2024, y propose une cuisine inspirée, subtile, où les herbes et les plantes sont à l’honneur. A midi, en semaine, entrée, plat et dessert sont à 21 francs. Les autres menus offrent un excellent rapport qualité-prix. www.lacuisinedelapothicaire.ch

Auberge d’Hauterive, Hauterive: Il y a Attimi, le côté gastronomique, où le talentueux Gerardo Metta épate ses hôtes. Mais en reprenant il y a quelques mois cette belle auberge en pierre jaune, lui et son associé Roberto Paone ont voulu lancer un lieu ouvert à tous, convivial. Alors ils ont créé une pizzeria, Grano Arso, où ils utilisent de la farine de blé brûlé pour un résultat encore plus authentique. Les deux restaurants partagent aussi le ravissant jardin-terrasse secret, abrité du bruit et du vent et entouré de verdure. www.aubergedehauterive.ch

Restaurant du Golf, Les Bois: Que ce soit pour grignoter une planchette ou, mieux, les meilleurs rouleaux de printemps hors de Thaïlande, la terrasse du restaurant de ce club de golf est parfaite. Face au jet d’eau et au parcours qui s’insère dans le paysage verdoyant des Franches-Montagnes, on peut aussi y déguster de généreux plats de pâtes, des viandes provenant de la célèbre boucherie Bilat ou juste un sandwich l’après-midi. Service adorable. www.golflesbois.ch

Genève

Les bonnes adresses de Pamela Bächli, directrice de PR & Co et fondatrice de la Veggie Week

Le Cottage, Anières: On y vient aussi bien pour les malakoffs, le poulet à la broche, le tataki de thon que pour la tagliata de bœuf ou les filets de perche. La terrasse de cette auberge de charme de la campagne genevoise, entre lac et vignobles, est intimiste et abritée. En semaine, plat du jour à 22 francs à midi. www.lecottage.ch

Le Rooftop 105 est au sommet d'un bâtiment industriel donnant une vue incroyable sur Genève. Photo: Julie de Tribolet

Rooftop 105, Lancy: Au sommet d’un immeuble industriel de la Praille, c’est une terrasse qui vient d’éclore. Elle offre une vue imprenable sur la ville et le Salève. Cet été, les tacos et les cocktails s’y dégusteront du crépuscule jusqu’à l’aube. Et en musique. www.rooftop-105.ch

Amarante, Genève: Sertie dans le merveilleux écrin de verdure du jardin botanique de Genève, la terrasse de l’Amarante est un enchantement. En cuisine, le chef Aurélien Guala s’inspire du cadre végétal qui l’entoure et des produits des campagnes genevoises et vaudoises pour élaborer sa carte qui mise sur le bio et le local: poêlée de champignons et polenta au poivre de la Valle Maggia, röstis et salade, macaronis du chalet... Le brunch du dimanche est d’ores et déjà un must. www.amarantegeneve.ch

Cottage Café, Genève: Cette insolite maisonnette qui se dresse entre grands hôtels, arbres centenaires et monument Brunswick, à deux pas du lac, a des allures de conte de fées. A l’intérieur comme sur la terrasse, la magie opère. On y vient aussi bien pour un petit-déjeuner à la fraîche que pour les plats gourmands de midi, les tapas aux accents moyen-orientaux à l’heure de l’apéro ou le brunch du samedi. L’après-midi, les pâtisseries sont irrésistibles. www.cottagecafe.ch

Buvette du Restaurant de la Plage, Genève: Au coucher du soleil, c’est un spot fantastique. Le reste de la journée aussi. On y déguste toute la journée, les pieds dans l’eau, des spécialités faites à partir de produits du terroir: pancakes, tapas, wraps, burgers, perche et salades originales. Le tout à des tarifs ultra-raisonnables. www.restoplage.ch

Le coup de cœur de la rédaction

Les Fourneaux du Manège, Onex: Il y a un nouveau chef dans la cuisine de cette incroyable demeure sertie dans un magnifique parc aux arbres centenaires. Il s’appelle Benjamin Coppieters et propose ici une gastronomie soignée, bien pensée, gourmande, basée sur des produits de proximité et facturée avec raison. Dès que le temps le permet, la terrasse hors du temps s’épanouit dans la verdure, à deux pas de la ville. www.fourneauxdumanege.ch

Valais

Les bonnes adresses de France Massy, journaliste, autrice et épicurienne

Le Bourg-Ville, Martigny: Sous les platanes, cette terrasse entourée d’arbres est une oasis de fraîcheur au cœur de l’été. On y mange une cuisine aimablement traditionnelle (escalope de poulet, entrecôte, fondue chinoise ou bourguignonne) en mode gourmand et festif. www.bourg-ville.ch

Chez Nous, Saint-Maurice: C’est l’ancien Lafarge, en face de la gare. Une belle bâtisse du début du XXe siècle précédée d’une terrasse fraîchement réaménagée qui donne sur la Cime de l’Est (la première des Dents-du-Midi): c’est l’incontournable, à Saint-Maurice. La carte est transalpine, avec des pizzas à des prix hyper-raisonnables et des pâtes, du poulpe grillé, des poissons frais et des viandes, comme cette belle tagliata. www.cheznousresto.com

A Sion, la Sitterie ouvre son jardin pour un repas en toute détente. Photo: Sedrik Nemeth

La Sitterie, Sion: Le jardin secret de ce petit restaurant est une perle. Tellement agréable! Et la cuisine de Jacques Bovier reste toujours délicieuse, subtile, gourmande et régulière. 15/20 au GaultMillau. Le menu à 79 francs est une valeur sûre. www.lasitterie.ch

Café-restaurant du Petit Lac, Sierre: Ici, on s’attable à l’ombre de la vigne, devant cette jolie maison d’autrefois dont le nom n’est pas usurpé, puisqu’elle regarde un petit lac. Dans les assiettes, des filets de perche valaisans de Rarogne, un «burger du Petit Lac» ou simplement une planchette de viande séchée. Un vrai bonheur estival! www.dupetitlac.ch

La Contrée, Sierre-Muraz: Pierre Berclaz, le patron, avec son épouse, de cette auberge ancrée dans le terroir, propose ici une gastronomie traditionnelle faite dans les règles de l’art. Les propositions varient au gré des saisons et complètent une carte canaille comme on en trouve rarement. Tout est fait avec amour et l’accueil est adorable. www.lacontree.net

Relais de la Tzoucdana, Zinal: Un lieu magique, idéal pour les familles, car il y a des animaux et de l’eau, des jeux et de bons produits comme ces salaisons d’Anniviers, des röstis, des croûtes au fromage, mais aussi des filets de perche. C’est ouvert tout l’été et l’on s’attable sur des bancs à de rustiques tables en bois. www.tzoucdana.ch

Le coup de cœur de la rédaction

La Guérite 1814, Saillon: Pierre Crepaud avait obtenu 17/20 au GaultMillau, lorsqu’il a choisi de quitter le monde de la restauration traditionnelle pour se concentrer sur... une guérite. Six mois par an, il cuisine en plein vignoble. Dans une installation rudimentaire, il apprête des menus très élaborés pour des convives qui ont réservé (c’est indispensable) souvent très à l’avance leur journée, car, ici, on vient à pied et l’on prend son temps pour savourer le moment, le menu et les vins de la Cave Corbasssière (huit plats: 169 francs avec apéro, 219 francs avec les vins). www.corbassiere.ch

Fribourg

Les bonnes adresses de Pierre-Alain Bapst, directeur de l’association Terroir Fribourg

L’Aigle Noir, Fribourg: C’est une excellente adresse du plein centre-ville, dont la terrasse embrasse un panorama superbe sur la Basse-Ville, les remparts, la Sarine et les collines avoisinantes. Exploité par la Fondation Saint-Louis, ce restaurant a pour vocation la réinsertion professionnelle. Aux fourneaux, le talentueux Marc Rohrbach propose, à prix doux, des plats remarquables et raffinés qui évoluent avec les arrivages et les saisons. www.aiglenoir.ch

Le Belvédère, Fribourg: C’est une terrasse inoubliable, avec une vue panoramique et une atmosphère unique. On y vient pour les brunchs du dimanche, qui sont réputés loin à la ronde. Pour la carte également, qui propose notamment des menus végétariens, mais aussi d’autres, et des plats dressés avec beaucoup de doigté. Le tout avec un rapport qualité-prix très raisonnable et une attention portée aux produits de proximité. www.restaurantdubelvedere.ch

Le Mont-Vully, Lugnorre: Le jardin magique de cet hôtel surplombe le lac de Morat. Il y a un pavillon plein de charme entouré de fleurs pour un verre ou une glace et la terrasse pour déguster les plats ciselés de Federico Brenna, qui met en valeur les produits locaux avec beaucoup de doigté (parmigiana, ceviche, tartare de bœuf, filets de perche meunière, pulled pork...). La carte change au gré des arrivages et des saisons et celle des vins est une vraie bible. 13/20 au GaultMillau. www.hotelmontvully.ch

A la buvette les Mongerons, vous pourrez déguster un bon plat dans un magnifique cadre champêtre. Photo: Julie de Tribolet

Buvette Les Mongerons, Granges: Un chalet d’alpage panoramique aux intérieurs boisés et très bien rénovés. Il est prolongé d’une jolie terrasse aux parasols crème (comme la crème double du dessert!) et aux simples bancs en bois. On y vient pour l’atmosphère, mais aussi pour les macaronis du chalet cuits au feu de bois, la fondue moitié-moitié, la saucisse de campagne ou une simple planchette. www.buvette-les-mongerons.ch

Murtenhof & Krone, Morat: Perchée sur les remparts de l’antique et pittoresque bourgade de Morat, la petite terrasse panoramique de ce restaurant emblématique de la ville a un charme fou. On y voit le lac et le Mont-Vully tout en dégustant des produits de proximité apprêtés avec savoir-faire et tradition. Menu «de la cour» en trois plats à 59 francs. www.murtenhof.ch

Ripper Bar, Estavayer-le-Lac: Ici, c’est un peu les Caraïbes. Par une belle soirée d’été, on s’attable les pieds dans l’eau, entouré de palmiers, et l’on savoure un cocktail près de la paillote en bois. Pizzas artisanales, fondues à la viande, filets de perche et joyeuses salades sont au programme. Le tout porte le label Fait Maison. www.leslacustres.ch

L’Unique, La Roche: Cette construction en solides rondins du bord immédiat du lac de la Gruyère rappelle le Canada ou la Finlande. Mathieu Morel, le chef, est natif de la région et il prépare ici des plats gourmands, savoureux et abordables portant le sceau Fait Maison: morilles farcies, escargots gratinés, cheeseburger et émincés de veau ou de bœuf côtoient, évidemment, fondue et croûte au fromage. Sympathique offre pour les moins de 12 ans. www.restaurant-lunique.ch

Le Buro, Bulle: «Bistro, petite resto & culture»: au coin du feu en hiver ou sur les grandes tables de la terrasse, c’est ici un lieu convivial où l’on vient pour les menus du jour à midi (plat + salade ou dessert: 21 francs), les spécialités de saison (salades, tomme panée, pâtes) ou les tapas. A noter les soirées à thème («burger & beer», par exemple). www.leburo.ch