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Les Vaudois alertés
Un incendie dans une usine à Lucens cause une fumée épaisse

Un incendie s'est déclaré dans une usine à Lucens (VD) dans la nuit de jeudi à vendredi, dégageant une épaisse fumée. Les autorités exhortent la population à rester chez elle et à fermer fenêtres et systèmes de ventilation.
Publié: 05:35 heures
La population vaudoise a été alertée. (Image d'illustration)
Photo: Keystone
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ATS Agence télégraphique suisse

Un incendie s'est déclaré dans une usine de fabrication de matériaux isolants à Lucens (VD) dans la nuit de jeudi à vendredi, a indiqué la plateforme Alertswiss. Le canton de Vaud a alerté la population.

L'incendie provoque un important dégagement de fumée, ont indiqué les autorités. La circulation autour du lieu de l'incident est fortement perturbée.

Dans son message, Alertswiss a émis plusieurs recommandations à la population. Il est notamment demandé de fermer les fenêtres et les portes et à éteindre les systèmes de ventilation et de climatisation.

Il est déconseillé de se rendre dans la zone touchée. Les personnes sensibles sont priées de rester à l'intérieur. Il est également recommandé d'informer ses voisins.

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