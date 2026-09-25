ATS Agence télégraphique suisse
Un incendie s'est déclaré dans une usine de fabrication de matériaux isolants à Lucens (VD) dans la nuit de jeudi à vendredi, a indiqué la plateforme Alertswiss. Le canton de Vaud a alerté la population.
L'incendie provoque un important dégagement de fumée, ont indiqué les autorités. La circulation autour du lieu de l'incident est fortement perturbée.
Dans son message, Alertswiss a émis plusieurs recommandations à la population. Il est notamment demandé de fermer les fenêtres et les portes et à éteindre les systèmes de ventilation et de climatisation.
Il est déconseillé de se rendre dans la zone touchée. Les personnes sensibles sont priées de rester à l'intérieur. Il est également recommandé d'informer ses voisins.
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