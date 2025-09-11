Un camion a dévié de sa trajectoire mardi et percuté une camionnette stationnée sur la bande d'arrêt d'urgence de l'A5 à hauteur de Grandson, rapporte la police cantonale vaudoise. Un employé de la NEVIA à proximité a été blessé par le choc.

Un employé des autoroutes grièvement blessé par un camion

Une voiture de la Police Cantonale Vaudoise se faufile sur l' autoroute Geneve – Lausanne, A1, au niveau de la sortie Morges-Est. (Image d'illustration) Photo: KEYSTONE

Luisa Gambaro Journaliste

Un grave accident de la route a eu lieu mardi vers 11h35 sur l'A5 à hauteur de Grandson, fait savoir la police cantonale vaudoise.

Un camion a dévié de sa voie alors qu'il circulait sur l'autoroute et a percuté une camionnette NEVIA (Neuchâtel établissement pour la viabilité des infrastructures autoroutières) garée sur la bande d'arrêt d'urgence, qui protégeait un employé travaillant à proximité.

Le choc a projeté la camionnette en avant et heurté l'homme qui se trouvait derrière, un Suisse âgé de 66 ans. Le camion a dévié et dévalé le talus sur le bord de l'autoroute.

Une instruction pénale ouverte

Quatre patrouilles de gendarmerie, deux ambulances et des pompiers ont été envoyés sur place. Le chauffeur de 27 ans a été légèrement blessé, mais l'employé de la NEVIA a été héliporté au CHUV dans un état grave, indique la police.

Une instruction pénale a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident. «La voie d'entrée Grandson et la voie de droite de cette portion d'autoroute ont été fermées le temps des opérations et du constat technique», précise la police.