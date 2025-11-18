Le Grand Conseil vaudois a approuvé un crédit de 66,86 millions de francs pour un nouveau bâtiment à l'hôpital psychiatrique de Cery. Ce projet accueillera l'Institut de radiophysique et le Laboratoire suisse d'analyse du dopage, actuellement en location.

Le Grand conseil vaudois approuve crédit XXL pour un nouveau bâtiment à Cery

L'hôpital psychiatrique de Cery doit accueillir un nouveau bâtiment. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Le Grand Conseil vaudois a approuvé mardi un gros crédit de 66,86 millions de francs pour la construction et les équipements d'un nouveau bâtiment sur le site de l'hôpital psychiatrique de Cery, à Prilly. Il sera destiné à accueillir l'Institut de radiophysique (IRA) et le Laboratoire suisse d'analyse du dopage (LAD), rattachés au Département de radiologie médicale du CHUV.

Ces locaux actuellement loués par le CHUV voient leurs baux arriver à échéance à l'horizon début 2028. Le regroupement sur un même site de ces deux structures d'importance stratégique pour le Canton et pour le CHUV permettra d'assurer la continuité et le développement des prestations, selon le Conseil d'Etat.

Une seule voix critique

Le crédit d'investissement se divise en deux parties: 55,86 millions de francs pour la construction du bâtiment et 11 millions pour les équipements médico-techniques de ce bâtiment. Il a été accepté à l'unanimité des députés (120 oui).

Seule voix critique lors d'un très court débat, celle du député PLR Guy Gaudard. «C'est la valse aux centaines de millions (...) Et une fois de plus, rien n'est affecté pour le logement. L'argent public est investi en priorité pour l'administration publique plutôt que pour loger la population», a -t-il dénoncé.