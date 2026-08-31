Le dimanche 30 août, le conseiller d'Etat PLR Frédéric Borloz a subi une chute à vélo, aux alentours de Montreux. Blessé à la clavicule et à une vertèbre, il pourrait devoir être opéré, révèle un communiqué.

Le conseiller d'Etat vaudois Frédéric Borloz se blesse lors d'une chute à vélo

Le conseiller d'Etat vaudois Frédéric Borloz se blesse lors d'une chute à vélo

Une vertèbre et la clavicule touchées

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Frédéric Borloz, conseiller d'Etat vaudois, a chuté à vélo le 30 août près de Montreux, pour éviter une collision avec un véhicule. Hospitalisé à Rennaz, il est sorti après quelques heures, mais souffre de blessures à la clavicule et à une vertèbre.

Malgré ses blessures, il reste en mesure d'exercer ses fonctions et réorganise son emploi du temps depuis son domicile, tout en portant une minerve pour sa convalescence.

À 60 ans, Frédéric Borloz a déjà connu une chute similaire en 2018. Cette fois, il plaisante en affirmant que «je n’ai pas vu de chat».

Ellen De Meester Journaliste Blick

La rentrée commence mal pour le chef du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du canton de Vaud. Ce dimanche 30 août, le conseiller d'Etat Frédéric Borloz a chuté à vélo, alors qu'il profitait d'une balade familiale aux alentours de Montreux.

Comme l'annonce un communiqué diffusé ce lundi, l'élu PLR de 60 ans s'est vu contraint de freiner brusquement, afin d'éviter une collision avec un véhicule ayant planté les freins dans une pente. Conduit en ambulance au Centre hospitalier de Rennaz (VD), le conseiller d'Etat a pu rentrer chez lui après quelques heures d'hospitalisation. Il souffre toutefois de blessures à la clavicule, ainsi qu'à une vertèbre, et devra peut-être subir une opération.

En mesure d'assumer sa fonction

Le communiqué précise que Frédéric Borloz «demeure en capacité d'assumer sa fonction» et communique actuellement avec son entourage professionnel «pour procéder aux adaptations de son emploi du temps».

Pour l'heure, il travaille depuis la maison et, devant porter une minerve le temps de son rétablissement, affirme que «le moral sera au beau fixe dès qu'il pourra enlever cet attelage.»

A noter que Frédéric Borloz avait déjà subi une sérieuse chute à vélo, en 2018, après l'apparition d'un félin sur la chaussée: «Je n’ai pas vu de chat cette fois-ci», plaisante-t-il notamment dans le communiqué.