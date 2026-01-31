Un homme comme Bertrand Piccard a-t-il des limites? Quels sont ses futurs projets? Blick a rencontré le pilote et explorateur à succès en marge du Festival de la montgolfière à Château-d'Œx (VD). Interview.

Jean-Claude Galli

Le festival mondialement connu de montgolfières se déroule à Château-d'Œx (VD) jusqu'au 1er février. Bertrand Piccard, explorateur, pionnier de l'environnement et pilote confirmé, y participe toujours activement. Nous sommes partis à sa rencontre pour l'interviewer après son vol entre le site du festival et la Gruyère.

Bertrand Piccard, sur une échelle de 1 à 10, quelle était la qualité de votre vol en ballon aujourd'hui?

Elle aurait été de 10 si je n'avais pas manqué de 20 mètres la cible avec la balise au château de Gruyères après un vol de plus de deux heures. Mais tout le reste était parfait. C'est toujours un défi d'atteindre la cible et de réaliser un vol parfait. Mais la flexibilité fait aussi partie du jeu. On change d'altitude et donc de direction. Et dans la vie, c'est pareil. Nous sommes très souvent pris dans les vents contraires de la vie. Prisonniers de nos peurs, de nos problèmes, de décisions politiques ou de crises économiques. Tout est imprévisible. Si nous pensons toujours de la même manière, nous restons prisonniers de la situation. Mais si nous changeons notre point de vue, notre vie prend une autre direction et nous la comprenons différemment. Pour moi, la vie, c'est comme un grand voyage en ballon.

Le film «The Balloonists» à votre effigie est sorti à l'automne dernier et a été projeté au ZFF. Et vous préparez également un nouveau livre...

C'est vrai, il parle de l'état du monde et de la manière dont nous devrions l'affronter. Il devrait être publié en septembre 2026, c'est mon septième livre. Notre monde a pris un chemin délicat. Il y a tellement de personnes narcissiques, paranoïaques ou psychopathes, y compris des dirigeants politiques. C'est effrayant. Si nous restons les bras croisés, j'ai peur que cela finisse comme la Seconde Guerre mondiale. Voilà pourquoi nous devons réagir. Albert Einstein a dit: «Le monde n'est pas menacé par les gens mauvais, mais par ceux qui tolèrent le mal». Nous avons tous une grande responsabilité.

Parlons de cette belle énergie que vous dégagez. Vous avez 67 ans mais vous en paraissez 40. Où trouvez-vous toute cette énergie?

Probablement dans ma passion de faire les choses le mieux possible. Je pense que j'ai été élevé dans la curiosité, car sans curiosité, on n'entreprend rien de nouveau. Nous avons aussi besoin de persévérance, car sans persévérance, on ne réussit pas les nouvelles choses que l'on essaie. Et avec respect, car sans respect, le succès n'a pas de valeur. J'ai passé mon enfance avec des personnes qui rendaient l'impossible possible. Les astronautes de l'ancien programme spatial américain venaient à la maison pour rencontrer mon père. Et j'étais là. J'ai pu rencontrer des plongeurs, des écologistes et des alpinistes. Ces personnes m'ont inspiré. J'ai vu des personnes faire des choses qui n'avaient jamais été faites auparavant. Et je pensais que c'était ainsi qu'il fallait vivre. On ne peut pas dire qu'une chose est impossible avant d'avoir essayé, ce serait arrogant. La meilleure chose à faire est d'essayer. C'est ce qui me permet de rester jeune. Mais j'ai aussi une relation très étroite avec l'enfant que j'étais. Je pense qu'il est important de traverser la vie en tenant son enfant intérieur par la main. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance. Je suis devenu l'adulte que je rêvais d'être. Etre le premier au monde à réaliser une chose inédite. Je n'ai donc pas le droit de m'arrêter.

«Je ne suis pas un casse-cou»

Jusqu'à quel âge souhaitez-vous continuer votre activité?

Je n'ai pas de chiffre précis en tête. Tant que je suis en bonne santé, je continuerai volontiers. Arrêter sera une autre aventure. Une autre chose à explorer. Je m'imagine la mort comme un grand voyage de découverte. Nous ignorons ce qu'il y a de l'autre côté. Ce sera certainement très intéressant. Il s'agira d'un autre voyage en ballon à une altitude plus élevée.

Avez-vous des limites?

Des limites oui, mais aucune restriction. Une restriction, c'est une limite que l'on impose à soi-même. Et tant que nous n'avons pas essayé, nous sommes toujours persuadés d'être incapables d'y arriver.

Qu'est-ce qui vous fait peur?

L'alpinisme. Quand je vois un film sur l'alpinisme, j'ai les mains moites et mon cœur bat plus vite. Faire de la plongée dans les grottes me ferait peur aussi. Et je ne sauterais pas d'une falaise en wingsuit, pas en tant que père de trois enfants. Mais le saut en parachute ne me dérange pas. J'aime bien ça. J'aime ces moments où l'on se sent vivant. Car dans la vie, nous sommes souvent en pilote automatique. Nous faisons tous les jours la même chose, nous rencontrons les mêmes personnes, etc. Et tout à coup, on se retrouve dans un avion, au-dessus de 4000 mètres de vide et la porte s'ouvre. C'est comme un réveil. Mais je ne suis pas un casse-cou. Je ne le fais pas parce que c'est dangereux. Je le fais parce que cela me rend attentif et conscient de mes actes.

Quand vous pensez au changement climatique et à d'autres problèmes environnementaux, êtes-vous optimiste quant à la pérennité de l'humanité?

C'est comme pour le changement d'altitude dont nous parlions plus tôt. Il y a une altitude à laquelle nous, les humains, avançons comme avant, mais nous pouvons changer d'altitude et prendre une autre direction avec des énergies renouvelables, des voitures électriques, des pompes à chaleur, des bâtiments bien isolés, des processus industriels modernes, propres et efficaces. Je ne sais pas quelle direction l'humanité prendra. Peut-être que les gens se réveilleront, changeront d'altitude et se débarrasseront du poids de leur vieille narrative. Cette vieille narrative qui considère l'écologie ennuyeuse et synonyme de déclin économique. Si l'on considère l'écologie ainsi, on se retrouve avec des personnes comme Donald Trump. Changer de perspective signifie que nous avons désormais besoin d'un nouveau récit. Un récit dans lequel il y a plus de solutions que de problèmes. Un récit dans lequel l'industrie propose des solutions. Dans lequel les écologistes utilisent ces solutions au lieu de se battre contre l'industrie. Et où l'industrie fait de l'écologie le cœur de son activité plutôt que de lutter contre les écologistes. Je ne suis ni pessimiste ni optimiste. Quand on est pessimiste, on ne fait rien parce qu'on pense que tout est perdu. Quand on est optimiste, on ne fait rien parce qu'on pense que tout va s'arranger tout seul. J'essaie d'être réaliste et de mettre en œuvre des solutions qui ne dépendent pas d'une idéologie et qui sont bonnes pour tous. C'est d'ailleurs ce à quoi nous aspirons avec la Solar Impulse Foundation.

«C'est ma plus belle récompense»

Vous êtes le parrain du musée du «Petit Prince» à Soleure. Pourquoi cette histoire fascine-t-elle tant de gens à travers le monde?

J'ai passé toute mon enfance à lire les livres d'Antoine de Saint-Exupéry. J'aime la manière dont il écrit. Avec compassion, respect et responsabilité. Les gens sont probablement fascinés par le «Petit Prince» parce que leur subconscient sait très bien que nous devrions vivre ainsi. Le problème, c'est que nous ne le faisons pas. Et il y a un grand contraste entre ce que nous aimerions faire inconsciemment et la réalité. Ce paradoxe fait du «Petit Prince» une étoile qui nous guide. Par ailleurs, le fondateur du musée, Jean-Marc Probst, est mon ami depuis l'école maternelle. Et je suis toujours très loyal envers mes amis.

Vous avez reçu d'innombrables distinctions au cours de votre vie. Laquelle est la plus précieuse à vos yeux?

Lorsque mes trois filles ont sauté dans mes bras après avoir réussi leur tour du monde en ballon en 1999, elles avaient cinq, sept et neuf ans. Elles m'ont dit: «Papa, tu as réussi!» C'est ma plus belle récompense. Bien sûr, il y a eu d'autres récompenses grandioses de la part d'autres personnes. Mais celle-ci vient avant toutes les autres. J'ai vu mes filles courir vers moi. L'aînée est arrivée la première, puis la deuxième, et la troisième a couru comme une folle pour rattraper les autres. (Une petite larme brille au coin de ses yeux.)

Qu'est-ce que le bonheur pour vous?

C'est comprendre que la vie est un processus d'apprentissage permanent. La vie est faite d'expériences. Si en considérant toutes les crises, les erreurs et les échecs comme des occasions d'apprendre, nous ne pouvons qu'être heureux. Mais en croyant que le bonheur ne s'obtient qu'avec la santé et beaucoup d'argent, on ne peut qu'être déçu.