Soixante montgolfières attendues à Château-d'Oex

La commune de Château-d'Œx s'apprête à accueillir la 45e édition du Festival international de ballons. Plus de 60 pilotes du monde entier s'envoleront du 25 janvier au 2 février 2025 dans le ciel du Pays-d'Enhaut.

Des shows aériens et des vols pour doudous

Des montgolfières s'envolent lors de la 43e Semaine internationale de la montgolfière, dans la station de ski de Château-d'Oex, en janvier 2023. Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Cette année encore, le festival propose des vols passagers, des démonstrations de formes spéciales, des vols «captifs» pour les enfants et des compétitions entre pilotes, annoncent les organisateurs mercredi dans un communiqué.

Pour célébrer son 45e anniversaire, la manifestation accueillera le 31 janvier «Céleste au pays des ballons», un spectacle poétique metttant en scène Céleste, une créature féérique, et un funambule. Leur danse acrobatique sera rythmée par la musique et entourée de montgolfières illuminées.

Le programme comprend aussi d'autres shows aériens (avion acrobatique et parapentes), diverses activités pour les enfants, dont des vols pour doudous, des animations musicales ou la découverte d'enveloppes de montgolfières. L'Espace Ballon, un musée interactif sur l’histoire des ballons et de la conquête du ciel, propose lui d'embarquer sur un vol en ballon 4D et de tester un simulateur de pilotage unique au monde