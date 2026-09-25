La population vaudoise atteindra un million en 2046, portée à 90% par la migration. Statistique Vaud anticipe une hausse marquée des seniors, qui représenteront jusqu'à 24% des habitants en 2055.

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction La population vaudoise, actuellement de 864'200 habitants, dépassera le million d'ici 2046 selon Statistique Vaud. Cette croissance, principalement due à l'immigration, s'accompagnera d'un vieillissement marqué de la population.

Le scénario moyen prévoit une hausse à 1'050'000 habitants en 2055, avec une progression annuelle de +0,6%, soit deux fois moins rapide qu'entre 1995 et 2025. Le solde migratoire représentera près de 90% de cette augmentation.

La population des plus de 65 ans passera de 148'000 en 2025 à 226'000-258'000 en 2055, représentant entre 22% et 24% des habitants, contre 17% aujourd'hui.

ATS Agence télégraphique suisse

De 864'200 habitants actuellement, la population vaudoise va continuer de croître ces trois prochaines décennies. Elle devrait dépasser le million en 2046, selon Statistique Vaud. Cette croissance démographique met en lumière un vieillissement marqué de la population.

«La croissance démographique est 1,5 fois plus rapide dans le canton de Vaud qu'en Suisse», a rappelé vendredi la conseillère d'Etat Valérie Dittli, en présentant aux médias les perspectives démographiques du canton au côté du conseiller d'Etat Roger Nordmann. Les nouvelles perspectives démographiques montrent toutefois une croissance à un rythme plus modéré que celui observé ces 30 dernières années.

Fondées sur différentes hypothèses d'évolution de la fécondité, de la mortalité et des migrations, elles proposent trois scénarios – moyen, haut et bas – pour les 30 prochaines années, qui dessinent plusieurs futurs possibles afin d'accompagner la planification des politiques publiques. «Ces statistiques sont une véritable boussole pour l'action publique», a insisté la ministre.

Rythme deux fois moins élevé

Le scénario moyen, considéré comme le plus vraisemblable, prévoit une hausse de la population de 864'200 habitants en 2025 à près de 1'050'000 en 2055. Le seuil symbolique du million d'habitants serait franchi en 2046. Cette croissance de quelque 185'000 personnes serait portée à près de 90% par le solde migratoire. Le rythme annuel de progression (+0,6%) serait environ deux fois moins élevé que celui observé entre 1995 et 2025, a résumé Marc-Jean Martin, chef de section de recherche à Statistique Vaud.

«Les deux scénarios alternatifs illustrent l'incertitude qui entoure l'évolution démographique», a tenu à souligner Marc-Jean Martin. Dans le scénario haut, marqué par une immigration plus soutenue, le million d'habitants serait atteint dès 2039 et la population dépasserait 1,16 million de personnes en 2055.

A l'inverse, le scénario bas anticipe un contexte moins favorable aux migrations: la population atteindrait alors environ 939'000 habitants en 2055. Dans ce scénario, la croissance reposerait pour autant exclusivement sur les migrations, le nombre de décès devenant supérieur à celui des naissances, selon l'expert.

Forte hausse des seniors

Les perspectives montrent également que la structure par âge de la population continuera d'évoluer. Le nombre de jeunes de moins de 20 ans – «évolution la plus incertaine» – dépendra «largement» des niveaux futurs de fécondité et de migration: il resterait globalement stable dans le scénario moyen, progresserait sensiblement dans le scénario haut et diminuerait dans le scénario bas.

La population d'âge actif (20 à 64 ans) continuerait d'augmenter dans les trois scénarios, mais plus lentement que ces dernières décennies, ce qui entraînerait une diminution de son poids relatif dans la population, a relevé Marc-Jean Martin. Le vieillissement démographique constitue une tendance commune aux trois scénarios. Sous l'effet de l'arrivée à la retraite des générations nombreuses du baby-boom, le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus augmenterait fortement, passant d'environ 148'000 en 2025 à un niveau compris entre 226'000 et 258'000 en 2055. De 17% aujourd'hui, leur part dans la population atteindrait ainsi entre 22% et 24% selon les scénarios.