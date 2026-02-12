Olalla Piñeiro TrigoJournaliste Blick
Les clients de Signy-Centre ont dû être évacués ce jeudi. Une voiture électrique a pris feu cet après-midi aux alentours de 14h30 dans l'entrée du parking du centre commercial, rapporte «20 minutes». Il n'y aurait pas de blessés, selon la police cantonale vaudoise. L'information reste toutefois à confirmer.
Développement suit
