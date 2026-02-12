Une voiture électrique a pris feu ce jeudi dans le parking du centre commercial de Signy. Les clients ont dû être évacués à cause de l'incendie.

Les clients ont été évacués

Olalla Piñeiro Trigo Journaliste Blick

Les clients de Signy-Centre ont dû être évacués ce jeudi. Une voiture électrique a pris feu cet après-midi aux alentours de 14h30 dans l'entrée du parking du centre commercial, rapporte «20 minutes». Il n'y aurait pas de blessés, selon la police cantonale vaudoise. L'information reste toutefois à confirmer.

Développement suit