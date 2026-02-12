DE
Les clients ont été évacués
Une voiture électrique a pris feu dans le parking du centre commercial de Signy

Une voiture électrique a pris feu ce jeudi dans le parking du centre commercial de Signy. Les clients ont dû être évacués à cause de l'incendie.
Publié: 16:00 heures
Dernière mise à jour: il y a 54 minutes
L'incendie s'est déclaré à l'entrée du parking de Signy-Centre.
Photo: Screenshot Google Maps
Olalla Piñeiro TrigoJournaliste Blick

Les clients de Signy-Centre ont dû être évacués ce jeudi. Une voiture électrique a pris feu cet après-midi aux alentours de 14h30 dans l'entrée du parking du centre commercial, rapporte «20 minutes». Il n'y aurait pas de blessés, selon la police cantonale vaudoise. L'information reste toutefois à confirmer. 

Développement suit 

