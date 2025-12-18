DE
Avec plusieurs personnalités
Le canton de Vaud prêt à célébrer la présidence de Guy Parmelin

Le conseiller fédéral UDC de entame sa deuxième présidence, après celle de 2021. Une cérémonie officielle avec 400 invités est prévue à l'Ecole hôtelière de Lausanne, en présence de personnalités politiques.
Publié: il y a 22 minutes
Guy Parmelin a embarqué à bord d'un train spécial en début d'après-midi avec plusieurs personnalités, à l'image de Christelle Luisier Brodard, présidente du Conseil d'Etat vaudois.
Photo: ANTHONY ANEX
Elu à la présidence de la Confédération le 10 décembre, le Vaudois Guy Parmelin est célébré jeudi dans son canton. Parti à 13h00 de Berne à bord d'un train spécial, il s'est d'abord arrêté à Fribourg avant de rejoindre les terres vaudoises.

Le Vaudois de 66 ans a été accueilli par les autorités fribourgeoises sur le quai de la gare aux alentours de 14h00, où le président du Conseil d'Etat fribourgeois Jean-François Steiert l'a salué et félicité. Comme le veut la tradition, le président de la Confédération fera ensuite une halte dans la première station vaudoise, à Oron-le-Châtel. Le convoi présidentiel doit être y accueilli un peu avant 15h00.

Les célébrations ne s'arrêteront pas là, puisque Guy Parmelin est attendu en fin d'après-midi à l'Ecole hôtelière de Lausanne (EHL). Y aura lieu la cérémonie officielle, en présence de plus de 400 invités, dont le président de l'Union démocratique du centre (UDC) Marcel Dettling.

Plusieurs autres personnalités politiques accompagnent Guy Parmelin dans cette journée, à l'image de l'actuelle présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter ou de la présidente du Conseil d'Etat vaudois, Christelle Luisier Brodard.

Une deuxième présidence

A noter que l'UDC Guy Parmelin assume la fonction de président de la Confédération pour la deuxième fois, après une première élection en 2021. Faute au Covid-19, sa fête officielle avait dû être retardée de plus de neuf mois. Contrairement à cette fois-ci, l'originaire de Bursins avait fait une halte dans son village. Pour mémoire, le Vaudois a été élu la semaine dernière par l'Assemblée fédérale à 203 voix sur 210 bulletins valables.

