Une voiture coincée entre les barrières d'un passage à niveau, un train du LEB et un grand bruit. Ce matin vers 10h, un conducteur et sa passagère – tous deux âgés – ont vécu un gros choc à Etagnières (VD) relate «20 minutes» ce mercredi 19 novembre.
L'homme s'est légèrement blessé à la tête, confirme la police à nos confrères. Des passants ont dû intervenir pour briser le piège et l'extraire de sa voiture.
Sous le choc
La passagère a pu s'en sortir seule. Le train est resté à l'arrêt sur les lieux, tandis qu'une ambulance est arrivée pour prendre en charge les deux personnes sous le choc.
Le site des Transports publics lausannois (TL) indique que «le trafic ferroviaire est interrompu entre Cheseaux et Bercher» en raison de l'accident. Des bus de remplacement circulent entre les deux arrêts et Echallens. Un point de situation sur l'évolution de la perturbation est attendu à 14h.