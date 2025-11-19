Publié: il y a 10 minutes

Un accident impliquant une voiture et un train interromp le trafic du LEB, ce matin dans la région lausannoise. Le conducteur est légèrement blessé et sa passagère est sous le choc, relate «20 minutes».

Le train heurte une voiture et ses occupants, coincés sur les rails

Un train de la ligne LEB (Lausanne-Echallens-Bercher) est entré en collision avec une voiture coincée sur un passage à niveau d'Etagnières (VD). Photo: Commune de Vuarrens

Léo Michoud Journaliste Blick

Une voiture coincée entre les barrières d'un passage à niveau, un train du LEB et un grand bruit. Ce matin vers 10h, un conducteur et sa passagère – tous deux âgés – ont vécu un gros choc à Etagnières (VD) relate «20 minutes» ce mercredi 19 novembre.

L'homme s'est légèrement blessé à la tête, confirme la police à nos confrères. Des passants ont dû intervenir pour briser le piège et l'extraire de sa voiture.

Sous le choc

La passagère a pu s'en sortir seule. Le train est resté à l'arrêt sur les lieux, tandis qu'une ambulance est arrivée pour prendre en charge les deux personnes sous le choc.

Le site des Transports publics lausannois (TL) indique que «le trafic ferroviaire est interrompu entre Cheseaux et Bercher» en raison de l'accident. Des bus de remplacement circulent entre les deux arrêts et Echallens. Un point de situation sur l'évolution de la perturbation est attendu à 14h.