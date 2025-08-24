Dernière mise à jour: il y a 12 minutes

Une collision frontale près de Moudon a fait un mort et un blessé grave dimanche matin. Le conducteur de la voiture, un Portugais de 49 ans, est décédé sur place, tandis que le chauffeur de la camionnette, un Suisse de 24 ans, a été hospitalisé.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le conducteur décédé a été violemment heurté par le véhicule de livraison qui a dévié sur sa gauche. Photo: KEYSTONE

Une voiture a été heurtée quasi frontalement par un véhicule utilitaire dimanche vers 07h00 sur la route de Berne, près de Moudon. Le conducteur de la voiture, une VW noire, est décédé, tandis que le chauffeur de la camionnette a été gravement blessé.

Les secours se sont rapidement rendus sur les lieux. Le personnel ambulancier et le médecin du SMUR ont pris en charge le conducteur du véhicule de livraison, qui a dû être désincarcéré par les pompiers, indique dimanche la police cantonale vaudoise. Sa vie n'est pas en danger.

Le véhicule de livraison aurait dévié

Selon les premiers éléments de l’enquête, le conducteur de la Golf noire circulait en direction de Lucens. Il a été violemment heurté par le véhicule de livraison qui a dévié sur sa gauche. Sous la violence du choc, la voiture de tourisme a été entièrement détruite, tandis que l'utilitaire s'est couché sur le flanc.

Le conducteur de la voiture est un Portugais de 49 ans domicilié dans la région lausannoise. Le chauffeur de la camionnette est un Suisse de 24 ans habitant la région.

Enquête en cours

Le Ministère public a été informé et le procureur a ouvert une instruction pénale afin de déterminer les circonstances exactes et les causes de cet accident. Les investigations sont menées par les gendarmes spécialistes de l’unité circulation.

La route de Berne a été fermée au trafic pour les besoins de l’intervention et du constat durant plusieurs heures. Une déviation a été mise en place à travers la ville de Moudon.