Un autocar transportant une cinquantaine de touristes parmi lesquels des enfants s'est renversé vendredi sur une autoroute du nord de l'Etat de New York, faisant de nombreuses victimes dont plusieurs morts.

Un accident de car dans l'Etat de New York fait plusieurs morts

L'accident de car dans l'Etat de New York a fait des morts et plusieurs blessés graves. Photo: Libby March

Un autocar avec une cinquantaine de touristes, dont des enfants, à bord s'est renversé ce vendredi 22 août sur une autoroute dans le nord de l'Etat de New York, a annoncé la police.

«Il y a plusieurs blessés graves, et comme cela vient d'être annoncé par la police de l'Etat de New York, plusieurs morts», a aussi rapporté sur X Mark Poloncarz, responsable du comté d'Erié. La plupart des passagers du véhicule sont d'origine indienne, philippine ou chinoise, a précisé la police.

Un car de touristes

Les faits se sont déroulés près de Buffalo, à proximité de la frontière canadienne, dans la région des Grands Lacs.

«C'est un autocar de tourisme qui venait des chutes du Niagara en direction de ce que nous pensons être New York City, avec plus de 50 passagers à bord, des femmes, des enfants également», a déclaré James O'Callaghan, porte-parole de la police de l'Etat, interrogé depuis les lieux par les télévisions locales.

«L'autocar circulait vers l'est juste avant la sortie de Pembroke, et pour des raisons inconnues a perdu le contrôle, est allé dans le terre-plein central (...) et a fini dans le fossé», a-t-il poursuivi. Il a aussi précisé que des personnes étaient toujours incarcérées» dans l'autocar quand d'autres avaient été «éjectées» du bus.

Peut-être un enfant décédé

«Nous pensons qu'il y a un enfant parmi les morts (...) Et à mesure que nous progressons dans ce processus, nous perdons plus de personnes», a encore dit le responsable policier.

Au moins 16 personnes ont été transportées vers le centre hospitalier du comté d'Erié, a déclaré un porte-parole de l'hôpital à la chaîne ABC News. De nombreux secours ont été envoyés sur place, appuyés par plusieurs hélicoptères. Des images relayées par les télévisions et les réseaux sociaux montraient un autocar couché sur le côté en bordure de route, extrêmement endommagé.

La gouverneure de l'Etat Kathy Hochul a publié un message sur X évoquant «un accident tragique». «Mon équipe se coordonne étroitement avec la police de l'Etat de New York et les responsables locaux qui travaillent à secourir et fournir de l'assistance à toutes les personnes impliquées».