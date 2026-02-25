DE
Philippe Venetz s'en va
L'Etat du Valais doit se chercher un nouvel architecte cantonal

L’architecte cantonal valaisan Philippe Venetz démissionne après 11 ans passé en fonction. Il quitte son poste dans un contexte marqué par des critiques liées à un conflit interne datant de 2019.
Publié: il y a 32 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 30 minutes
1/2
Philippe Venetz quittera son poste d'architecte cantonal après un bail de 11 ans (photo d'archives).
Photo: CYRIL ZINGARO
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L’architecte cantonal valaisan Philippe Venetz démissionne de son poste. Après 11 ans passés dans la fonction, le quinquagénaire a adressé un courrier en ce sens à la cheffe du Département des finances et de l’énergie, Franziska Biner.

«Philippe Venetz nous a avertis oralement lundi et a formellement envoyé sa démission, mardi, qui est arrivée, ce mercredi», précise le Département des finances et de l’énergie de l’Etat du Valais, joint par Keystone-ATS, confirmant une information de Rhône FM. «Son délai de congé est de trois mois, mais il s’est dit prêt à différer son départ (ndlr : de quelques semaines ou mois), le temps pour nous de lui trouver un successeur.»

En poste depuis 11 ans, Philippe Venetz a choisi de quitter sa fonction afin, à 55 ans, de relever un nouveau challenge professionnel. L'homme faisait face à de sévères critiques après les révélations d'un conflit interne, au sein de l'Etat du Valais.

Affaire vieille de sept ans

Les faits remontent à 2019. Le gouvernement avait alors choisi de scinder en deux le Service cantonal des bâtiments, monuments et archéologie. Quelques jours avant cette annonce, le Canton recevait les conclusions d'un rapport sur le fonctionnement du service. Le document révélait un conflit interne entre Philippe Venetz et une autre cadre du service précité.

Le rapport pointait du doigt le management de l'architecte cantonal. Le Canton avait finalement choisi de scinder le service pour éviter de se séparer de l’un de ses deux cadres.

Lors de sa session de décembre dernier, le Grand Conseil avait décidé, à l’unanimité, de demander à sa Commission de gestion (COGEST) de faire toute la lumière sur un rapport resté caché durant six ans au centre duquel se trouve justement Philippe Venetz.

