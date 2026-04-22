L'Université de Fribourg inaugure le Centre Mobilière sur la résilience, une plateforme de recherche interdisciplinaire pour renforcer la pérennité sociale et économique de la Suisse face aux défis écologiques, technologiques et politiques.

Fribourg lance un centre pour renforcer la résilience suisse

Fribourg lance un centre pour renforcer la résilience suisse

ATS Agence télégraphique suisse

L'Université de Fribourg lance un centre dédié à la résilience, en collaboration avec un assureur privé. La nouvelle plateforme de recherche interdisciplinaire et transdisciplinaire a pour mission de se pencher sur des questions liées à la pérennité de la société et de l’économie suisses.

Le Centre Mobilière sur la résilience a été inauguré mercredi à l'occasion d'un événement public, a indiqué l'Université de Fribourg. Il s'intéresse aux «mutations économiques et technologiques, les bouleversements politiques et sociétaux ainsi qu'aux enjeux écologiques (qui) posent à la Suisse des défis complexes».

«Si nous renforçons les ponts entre le monde universitaire et l’économie, la recherche fondamentale trouvera de nouvelles applications, qui seront immanquablement des sources d’inspiration pour les chercheuses et les chercheurs», a expliqué la rectrice de l’Université de Fribourg, Katharina Fromm, citée dans le communiqué.

Valeur ajoutée

«Il en résultera une véritable valeur ajoutée pour toute la Suisse: pour la politique, l’économie, la société et chaque individu», a relevé encore la rectrice. Présente à la cérémonie, la directrice générale de la Mobilière Michèle Rodoni s'est félicitée pour sa part de la collaboration, en insistant sur l'interdisciplinarité.

«Seule la collaboration entre économie, science et société permet de renforcer la résilience», a ajouté la patronne de l'assureur coopératif établi à Berne. «Je me réjouis que ce centre commun voie le jour en cette année de célébration des 200 ans de la Mobilière», dont la devise du jubilé est «Ensemble, c'est mieux».

Le Centre Mobilière sur la résilience entend «développer des approches axées sur la pratique qui renforcent durablement la capacité de résistance des institutions, des communautés et des individus, précise le communiqué». A cette fin, il mise sur l’expertise scientifique de différentes disciplines.