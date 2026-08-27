Une femme de 21 ans est morte au McDonald's de Saint-Laurent ce mercredi après-midi, «sans l’intervention d’un tiers», selon la police. Une enquête est en cours sous la direction du Ministère public du canton de Vaud.

Toan Izaguirre Journaliste Blick

On sait ce qu'il s'est passé mercredi soir dans le McDonald's de Saint-Laurent à Lausanne. Une femme de 21 ans a été découverte sans vie sur place, annonce ce jeudi la police. Il s'agit d'une femme, de nationalité suisse, domiciliée dans le canton de Genève. Une enquête est en cours sous la direction du Ministère public du canton de Vaud.

Mercredi soir, ce McDonald's, au centre-ville de Lausanne, avait été bouclé vers 19 heures. Des policiers ont barricadé les alentours et bloqué l'accès à l'entrée du fast-food. «Le restaurant est resté fermé dans la soirée pour les besoins de l'enquête et a rouvert le lendemain matin», peut-on lire dans le communiqué de la police lausannoise.

Une enquête est en cours

Ce jeudi matin, la police annonce le décès d'une jeune femme. Les premiers éléments recueillis tendent à exclure l'intervention d'une tierce personne. Il n'y a aucun danger pour la population, affirme la police. Une enquête visant à déterminer les circonstances exactes du décès est conduite par la Police judiciaire municipale, sous la direction du Ministère public du canton de Vaud.

L'intervention avait nécessité l'engagement de six patrouilles des unités d'intervention et d'action de proximité de la Police municipale de Lausanne, de la Police judiciaire municipale, de la Brigade de police scientifique de la Police cantonale vaudoise, ainsi que de la cellule de soutien psychologique AVP-police.