Gjon's Tears, Gjon Muharremaj de son vrai nom, va-t-il devenir une star de comédie musicale?

C'est un nouveau départ: le troisième du Concours Eurovision de la Chanson 2021, Gjon Muharremaj, Gjon's Tears de son nom de scène, sera bientôt sur la scène d'une comédie musicale. Il fera partie du casting de «La Légende de Monte-Cristo», un spectacle qui l'emmènera sur les routes de France, de Belgique et de Suisse en 2026.

«Je me réjouis de retourner en France et de revivre un temps à Paris», confie Gjon's Tears à Blick. Le musicien doit également sa notoriété à l'émission de «The Voice» et a donc brièvement vécu dans la capitale française en 2019. Aujourd'hui, le chanteur vit sur les rives du lac Léman.

Plus de 80 représentations prévues

Dans cette production, Gjons Tears se glissera dans le costume du Comte de Monte-Cristo. En parallèle, il a aussi composé une partie de la musique de la pièce. «Avec le reste de l'équipe créative, je participerai à l'élaboration du concept de la production et je composerai également de la musique, explique le musicien. Au final, je peux donner mon avis un peu partout!» La chorégraphie sera assurée par le Français Nicolas Huchard, qui a déjà collaboré avec de grands noms comme Lady Gaga, Madonna et Katy Perry.

Le projet semble prometteur: plus de 80 représentations sont prévues. Le coup d'envoi sera donné en janvier 2026 avec dix dates au Dôme de Paris. Le 14 juin 2026, le spectacle sera également présenté à l'Arena de Genève. Le plus grand défi de Gjon's Tears? «Le jeu d'acteur. J'ai de grandes attentes vis-à-vis de moi-même, surtout pour un rôle aussi iconique. Mais il y a aussi les chorégraphies. Je ne vais pas seulement prendre des cours de danse, mais aussi d'escrime. Je trépigne d'impatience!»

A Bâle pour l'Eurovision 2025

Avec ce nouvel engagement, Gjon's Tears aura-t-il le temps de profiter du Concours Eurovision de la Chanson local en mai? «Comme l'ESC est à Bâle, il est difficile de ne pas y faire un tour», révèle-t-il. Mais il ne veut pas encore dire dans quelle mesure il sera impliqué. «Je serai certainement là. Mais je ne sais pas encore si ce sera en tant que spectateur ou sur scène.»

«La Légende de Monte-Cristo» le 14 juin 2026 à l'Arena de Genève