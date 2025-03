1/4 Née à Bâle, la candidate suisse à l'Eurovision Zoë Më s'est installée à Fribourg. Photo: David Birri

Vanessa Nyfeler, pour «L'illustré»

Zoë Më, 24 ans, respire profondément, le soleil illuminant son visage. En début de semaine, sa chanson Voyage, sélectionnée pour l’Eurovision, a été dévoilée. «Ce jour-là, j’ai donné une cinquantaine d’interviews», dit-elle. A Fribourg, chez elle, Zoë Anina Kressler (son véritable nom) peut souffler un peu.

Elle vit encore avec ses parents et ses deux frère et sœur. Une cohabitation harmonieuse qu’elle décrit comme un paradis propice à la créativité. Sa meilleure amie, la musicienne Magali Dauth, 30 ans, est de passage. «Le lancement de la chanson a été intense», raconte-t-elle à Maggie, le surnom que Zoë lui donne. Sa camarade acquiesce avec compréhension: «Tu te débrouilles bien, avec calme et humilité.»

Douée pour les langues et le sport

La ballade Voyage a été écrite dans le cadre d’un atelier de composition de chansons pour l’Eurovision. Elle est écrite en français, une langue que Zoë Më parle couramment, en plus du suisse-allemand, de l’allemand standard et de l’anglais. Elle le doit à une enfance mouvementée: née à Bâle, elle a vécu quelques années en Allemagne avant de revenir en Suisse avec sa famille, à Fribourg.

Rien ne la prédestinait forcément à devenir musicienne. Zoë Më jouait dans l’équipe nationale junior de volleyball et, du haut de son mètre 80, elle avait toutes les qualités requises pour faire carrière dans le sport de haut niveau. Mais une blessure au doigt l’a stoppée dans son élan et sa passion s’est envolée. «Je n’avais plus vraiment envie de continuer», dit-elle. Depuis, elle ne pense plus guère au sport. Son plus grand rêve est de faire carrière dans la musique et ce rêve est aujourd’hui à portée de main.

Il est rare que la chanteuse joue encore au volleyball. Photo: David Birri

Elle a écrit sa première chanson à l’âge de 10 ans, inspirée par une visite au festival du Gurten. «Je trouvais ça génial que les gens connaissent les chansons des groupes et les reprennent en chœur», se souvient-elle. Aujourd’hui, son public ne se limite plus à ses proches. En 2024, elle a remporté le Prix SRF 3 Best Talent et elle séduit de plus en plus de fans avec sa musique franco-allemande.

« Je raconterai encore ma participation à l’Eurovision quand j’aurai 80 ans! Zoë Më »

Son titre Voyage véhicule un message: «C’est un voyage vers plus d’humanité», explique-t-elle. Une chanson paisible et poétique. Est-ce suffisant pour remporter le concours? «Ma chanson s’est imposée face à des centaines d’autres. Elle plaît donc à beaucoup de gens, mais elle me plaît surtout à moi. C’est l’essentiel.»

Au départ, elle ne voulait pas lire les commentaires en ligne, mais elle n’a pas respecté cette résolution. «Bien sûr que les critiques me touchent, mais c’est justement ce dont il est question dans Voyage: la négativité ne mène à rien.» Elle préfère se concentrer sur les remarques positives: «Quelqu’un a écrit: 'Céline Dion doit être fière de toi.' Cela me fait chaud au cœur.»

«Je ne peux que gagner»

Après la victoire historique de Nemo l’année dernière, la barre est haute. Mais Zoë Më reste sereine. «J’ai le sentiment que je ne peux que gagner, déclare-t-elle. J’ai l’occasion de chanter à Bâle, ma ville natale. Je vais monter sur scène pour interpréter une chanson que j’ai moi-même écrite. Je raconterai encore cette expérience quand j’aurai 80 ans!»

« Gjon’s Tears, qui a représenté la Suisse en 2021, me donne des conseils. Nous sommes amis depuis longtemps Zoë Më »

Elle peut compter sur le soutien affectif de ses proches: ses parents, son frère et sa sœur et ses amis l’accompagneront dans la cité rhénane. Magali Dauth veut, elle aussi, assister à la prestation de Zoë Më à Bâle; après tout, elles font souvent de la musique ensemble. «Je trouve ça super de pouvoir accompagner Zoë dans son parcours et je suis extrêmement fière d’elle.» Il ne reste plus qu’un obstacle à franchir: trouver des billets. «Même mon petit ami n’en a pas encore», dit Zoë Më. Elle préfère garder leur relation amoureuse secrète. Elle nous révèle juste ceci: «Il est de Fribourg et nous sommes en couple depuis près d’un an.»

«Nous avons souvent des conversations d'une grande profondeur», raconte Zoë Më et son amie Magali Dauth. Photo: David Birri

Elle peut également compter sur le soutien du petit monde du Concours Eurovision. «Gjon’s Tears, qui a représenté la Suisse en 2021, me donne des conseils. Nous sommes amis depuis longtemps.» Elle échange également avec Remo Forrer et Nemo l’a félicitée.

Une artiste à l’écoute

La chanteuse ne s’en remet pas au soutien des autres, elle sait exactement qui elle est. Zoë Më se décrit comme optimiste, créative et attentionnée. Son nom d’artiste en est le reflet: «Zoë» signifie «vie» en grec, et «Më» désigne l’œil en japonais. «Cela colle bien, car je regarde la vie avec attention.»

Zoë Më n’est ni une bête de scène ni une petite souris grise. «Je suis une extravertie posée.» Sa chanson n’est pas un feu d’artifice, pas un tube classique de l’Eurovision, mais ce n’est pas non plus son ambition. «Qu’est-ce qu’une chanson typique de l’Eurovision? demande-t-elle. L’Eurovision est à la recherche de superlatifs: faire la fête à fond, être le plus tapageur possible ou émouvoir à l’extrême. Voyage est une chanson qui émeut à l’extrême.»

Ces émotions doivent transparaître en direct à Bâle. Outre la musique, l’esthétique joue un rôle important pour Zoë. Pour l’Eurovision, elle travaille avec une équipe créative qui conçoit ses tenues. «Ce que je porte lors des rendez-vous avec la presse donne déjà un avant-goût de ma prestation», confie-t-elle. Plus que quelques semaines avant le Concours Eurovision de la chanson. Encore quelques moments de tranquillité. Ensuite débutera son plus grand voyage.