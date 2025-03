1/2 La chanteuse fribourgeoise Zoë Më représentera la Suisse lors du concours. Photo: KEYSTONE

Lucien Esseiva , Michel Imhof , Saskia Schär et Fynn Müller

Finale

Suisse: Zoë Më avec «Voyage»

La chanteuse fribourgeoise Zoë Më, 24 ans, a été choisie par la SRF dans le cadre d'une procédure de sélection interne. Sa chanson «Voyage» thématise la bonté de l'être humain et du fait qu'un meilleur comportement des uns envers les autres contribuerait à un monde meilleur. Zoë Më est directement qualifiée pour la finale grâce à la victoire de Nemo l'année dernière.

France: Louane avec «Maman»

La France a été la dernière des 37 participants à présenter sa chanson pour Bâle. Et en grande pompe: Louane, 28 ans, a présenté son titre à la mi-temps du match de rugby opposant la France à l'Ecosse au Stade de France, devant 80'000 personnes. Le titre est un hommage à sa mère décédée en 2014 et aborde la question de la transmission du savoir et de l'amour. Louane avait déjà sorti une chanson avec le même titre en 2015 et la chanteuse a maintenant deux chansons qui s'appellent «Maman».

Allemagne: Abor & Tynna avec «Baller»

Chez nos voisins du nord, un jury a départagé neuf candidats pour l'Eurovision. Mais c'est le public qui a pris la décision finale, en choisissant le duo de frères et sœurs viennois Abor & Tynna et leur chanson pop «Baller». C'est la première fois depuis 2007 que l'Allemagne entre en lice avec une chanson en allemand.

Grande-Bretagne: Remember Monday avec «What The Hell Just Happened?»

Les trois camarades de classe de Remember Monday étaient déjà pressenties depuis des semaines pour participer à l'Eurovision dans la presse britannique. Début mars, la BBC a effectivement annoncé que le groupe se présenterait à Bâle. Elles ont entamé leur carrière en 2019 dans la version britannique de «The Voice» et misent tout sur la musique depuis 2023. Leur titre pour l'Eurovision rappelle un mélange des styles d'Abba et de Queen.

Italie: Lucio Corsi avec «Volevo Essere Un Duro»

Traditionnellement, c'est toujours le vainqueur du festival de San Remo qui a la possibilité de représenter l'Italie au concours de l'Eurovision. Mais comme le vainqueur de cette année, Olly, 23 ans, n'a pas voulu y participer, c'est le deuxième du classement, Lucio Corsi, 31 ans, qui a été choisi avec sa ballade glam rock. Le titre parle d'enfants qui ont grandi dans des conditions difficiles.

Espagne: Melody avec «Esa Diva»

L'ancienne enfant star Melody, 34 ans, représentera l'Espagne avec le titre pop «Esa Diva». Elle s'est fait connaître lorsqu'elle était jeune avec la chanson pour enfants «El Baile del Gorila». Aujourd'hui, elle a été désignée comme représentante de l'Espagne après avoir gagné le Benidorm Fest. En mars, une nouvelle version de la chanson a été présentée pour le concours.

Première demi-finale (première moitié)

Estonie: Tommy Cash avec «Espresso Macchiato»

Tommy Cash, 33 ans, avec son «Espresso Macchiato» est sans doute à l'Estonie ce que Joost Klein était aux Pays-Bas en 2024 avec son «Europapa»: un gars alternatif qui veut convaincre les fans avec une chanson différente, mais accrocheuse. Dans sa chanson, Tommy Cash – son nom d'artiste est lié au grand Johnny Cash – crie son amour pour l'espresso et fait des jeux de mots rigolos comme «No stresso, no stresso, no need to be depresso» ou «Mi like to fly privati with twenty-four carati».

Islande: VÆB avec «Róa»

Les Islandais placent leurs espoirs dans Hálfdán Helgi et Matthías Davíð Matthíasson. Le duo fraternel avait déjà tenté sa chance lors de la présélection à l'Eurovision en 2022, mais avait terminé quatrième. Dans la chanson «Róa», qui se traduit par «ramer», ils chantent le romantisme des marins, avec un solo de violon inclus. Visuellement, les frères et leurs trois danseurs font plutôt penser à des martiens: ils apparaissent sur scène avec des habits argentés et des grandes lunettes de soleil.

Pologne: Justyna Steczkowska avec «Gaja»

Justyna Steczkowska, 52 ans, avait déjà concourru pour l'Eurovision à Dublin, il y a 30 ans. A l'époque, elle avait décroché la 18e place pour la Pologne, qui ne participe au concours que depuis 1994. Dans «Gaja», Justyna Steczkowska fait une ode à la Terre Mère, avec des sons mystiques et un solo de violon.

Portugal: Napa avec «Deslocado»

Le Portugal envoie une poignée d'hommes de Madère: João Lourenço Gomes, Francisco Sousa, Guilherme Gomes, João Rodrigues, Diogo Góis et André Santos. Le groupe de rock indépendant a remporté la présélection portugaise avec le titre nostalgique «Deslocado», que l'on peut traduire par «Pas à sa place». La chanson évoque à juste titre le destin de nombreux jeunes Portugais qui doivent quitter leur pays natal pour des raisons professionnelles et scolaires, mais qui ne se sentent jamais chez eux dans la grande ville. Un sentiment que connaissent également les cinq Madériens.

Suède: Kaj avec «Bara bada bastu»

Leur victoire a presque fait sensation. La troupe de comédie finlando-suédoise Kaj a participé à la présélection suédoise contre le vainqueur de l'Eurovision 2015, Måns Zelmerlöw. Beaucoup s'attendaient à sa victoire, mais l'engouement pour la chanson sauna-party des Finlandais chantée en suédois a été plus importante. Il a donc fallu que trois Finlandais arrivent pour que la Suède chante en suédois pour la première fois depuis la suppression de l'obligation de chanter dans la langue nationale.

Slovénie: Klemen avec «How Much Time Do We Have Left»

Klemen, 39 ans, a remporté les préselections slovéniennes avec sa chanson «How Much Time Do We Have Left». La chanson est une histoire personnelle concernant sa femme. Il a écrit la chanson après qu'elle ait été diagnostiquée d'une maladie incurable. Klemen n'est pas seulement musicien, il est aussi humoriste et acteur.

Ukraine: Ziferblat avec «Bird of Pray»

Avec Ziferblat, l'Ukraine envoie un trio masculin dans la course. Le chanteur Daniil Leshchynskyi, le guitariste Valentyn Leshchynskyi et le batteur Fedir Hodakov ont déjà participé l'année dernière à la présélection ukrainienne. A l'époque, ils avaient été battus par Alyona Alyona et Jerry Heil, mais cette année ils ont décroché la première place. Ils ont écrit eux-mêmes leur chanson «Bird of Prey», qui parle de leur pays et de l'attachement que ressentent les Ukrainiens. C'est donc tout naturellement que la chanson fait écho aux traditions ukrainiennes.

Première demi-finale (deuxième moitié)

Albanie: Shkodra Elektronike avec «Zjerm»

Les musiciens Kolë Laca et Beatriçe Gjergji forment le duo musical Shkodra Elektronike. Avec la chanson «Zjerm» («Je suis désolé»), ils espèrent remporter l'Eurovision. Kolë Laca et Beatriçe Gjergji sont tous deux nés dans la ville albanaise de Shkodra, mais ont grandi en Italie. C'est pourquoi ils décrivent leur style musical comme de la «pop post-immigrée», où ils mélangent la musique traditionnelle albanaise avec des rythmes et des sons électroniques.

Azerbaïdjan: Mamagama avec «Run With U»

Le trio d'amis Mamagama, composé de Safael «Asaf» Mishiev, de Bahruz «Huss» Afandiyev et d'Allahverdi «Arif» Gumbatli, est né il y a quatre ans. Dans leurs chansons, ils combinent musicalités traditionnelles azerbaïdjanais avec des sons plus modernes. Les trois hommes ont eux-mêmes écrit et composé la chanson pop «Run With U».

Belgique: Red Sebastian avec «Strobe lights»

Il fait déjà sensation: Red Sebastian, 25 ans, envoûte avec sa chanson rythmée «Strobe lights» et se distingue par sa voix incisive. Dans le refrain, le Belge prouve qu'il sait aussi donner dans les aigus. Le musicien s'est imposé face à sept autres artistes lors de la présélection belge, avec une chanson électro-pop inspirée de la techno.

Croatie: Marko Bosnjak avec «Poison Cake»

Au festival de Dora, le chanteur Marko Bosnjak, 21 ans, s'est imposé face à ses quinze concurrents. Il s'est fait connaître grâce à l'émission de musique serbe «Pinkove Zvedice». Il y a trois ans, il avait échoué de peu à la présélection croate, terminant à la deuxième place. Après le candidat de l'année dernière, Baby Lasagna, et la chanson de cette année, «Poison Cake», les Croates restent fidèles au thème de la nourriture.

Pays-Bas: Claude avec «C'est La Vie»

Après la disqualification de Joost Klein l'année dernière, les responsables néerlandais ne savaient même plus s'ils souhaitaient à nouveau participer au concours de l'Eurovision. Ils ont finalement décidé d'y participer avec le chanteur Claude, 21 ans. Sa chanson «C'est La Vie» est un hommage à sa mère. Elle traite des hauts et des bas de la vie et encourage à garder un esprit positif, même dans les moments difficiles. Une chose est sûre: la chanson a du potentiel.

Norvège: Kyle Alessandro avec «Lighter»

La Norvège envoie également à Bâle un jeune homme qui s'est fait connaître grâce à une émission de musique. Autre parallèle: Kyle Alessandro, 19 ans, a lui aussi déjà participé une fois à la présélection de l'ESC. Lui et les membres de son groupe ont toutefois atteint la dernière place lors de la finale. La chanson pop «Lighter» traite d'une relation toxique, ou plutôt de la manière dont on peut se reconstruire après une telle relation.

Saint-Marin: Gabry Ponte avec «Tutta I'Italia»

Jusqu'à présent, le plus petit pays participant à l'Eurovision n'a pas eu beaucoup de succès, aucun de ses titres ne s'étant classé dans le top 10. Cette année, Saint-Marin pourrait changer la donne grâce au titre accrocheur «Tutta l'Italia» de Gabry Ponte. Lors de la présélection, le DJ et producteur de 51 ans s'est imposé face à pas moins de 1000 autres chansons provenant de près de 50 pays.

Chypre: Theo Evan avec «Shh»

Le chanteur, danseur et acteur chypriote grec Theo Evan, 27 ans, représentera Chypre. Il possède déjà une grande expérience de la scène: il est déjà monté sur scène avec Missy Elliott et Justin Timberlake. Son titre «Shh» est une chanson rapide, sur laquelle il présentera certainement ses talents de danseur.

Deuxième demi-finale (première moitié)

Arménie: Parg avec «Survivor»

Lors de la présélection, les Arméniens ont opté pour la chanson «Survivor» du chanteur Parg. Plusieurs personnes qui avaient une expérience de l'Eurovision l'ont aidé à la créer. Comme le Suédois Thomas G:Son, qui a écrit les chansons «Euphoria» et «Tattoo» pour la double gagnante de l'Eurovision Loreen, et le producteur suisse Benji Alasu, qui a participé à la création de la chanson gagnante de Nemo «The Code».

Australie: Go-Jo avec «Milkshake Man»

Go-Jo, 29 ans, est probablement peu connu dans nos contrées, mais peut-être avez-vous déjà entendu sa chanson «Mrs. Hollywood», qui compte à elle seule plus de 54 millions d'écoutes sur Spotify et tout autant sur Tiktok. Ce n'est toutefois pas avec cette chanson qu'il concourra à l'Eurovision, mais avec «Milkshake Man». Dans cette chanson joviale, il appelle les gens à «être la version la plus bruyante et la plus fière d'eux-mêmes».

Grèce: Klavdia avec «Asteromata»

Les Grecs misent sur Klavdia. La chanteuse de 20 ans s'est imposée lors d'une présélection nationale. Avec sa ballade «Asteromata» («Les yeux clairs comme des étoiles»), elle a su convaincre à la fois le public et le jury. La chanson de Klavdia est un sujet profond: elle s'adresse aux personnes qui doivent quitter leur pays en raison de conflits. Elle a été inspirée par la communauté grecque pontique, qui a été déplacée de force au 20e siècle.

Irlande: Emmy avec «Laika Party»

Les Irlandais ont opté pour la Norvégienne Emmy. Cette chanteuse de 24 ans avait déjà tenté sa chance en 2021 lors de la présélection norvégienne de l'Eurovision, où elle était arrivée en finale. La chanson «Laika Party» contraste fortement avec la chanson «Doomsday Blue», que l'Irlande a présenté l'année dernière. Au lieu d'une chanson un peu sombre, les Irlandais ont opté cette fois pour une chanson pop et décontractée. La musique parle du destin de la chienne Laika, qui a été envoyée dans l'espace en 1957, où elle est morte peu après. Emmy s'imagine un monde où le chien a survécu, faisant la fête depuis les étoiles.

Lettonie: Tautumeitas avec «Bur man Laimi»

Pas moins de six femmes sont censées apporter la victoire à la Lettonie: Asnate Rancane, Laura Licite, Aurelija Rancane, Gabriela Zvaigznite, Annemarija Moiseja et Kate Slisane, les quatre premières ayant également coécrit la chanson «Bur man Laimi» («Inondez-moi de bonheur»). Leur chanson est composée de «dainas». Ce sont des poèmes courts, généralement de quatre lignes, qui sont transmis oralement depuis des siècles, parfois sous forme de chanson.

La Lituanie: Katarsis avec «Tavo Akys»

La Lituanie a choisi une chanson plutôt sombre et dystopique, en sélectionnant le groupe de rock alternatif Katarsis, dirigié par le chanteur Lukas Radzevicius. «Tavo Akys», qui se traduit par «tes yeux», parle d'une situation douloureuse. Laquelle? Ce n'est pas expicite, chacun pouvant en faire sa propre interprétation.

Monténégro: Nina Žižić avec «Dobrodošli»

Nina Žižić, 39 ans, s'est déjà présentée une fois à l'Eurovision pour son pays, le Monténégro. En 2013, elle a voulu briller avec «Who See» et la chanson «Igranka», mais elle n'a pas réussi à se hisser en finale. Avec «Dobrodošli» («Bienvenue»), les choses pourraient changer. Le fait que Nina Žižić participe à l'Eurovision à Bâle est un peu une question de chance, car elle n'a terminé qu'à la seconde place lors de la présélection. Elle a été élue après que le groupe NeonoeN se soit retiré.

Autriche: JJ avec «Wasted Love»

Les Autrichiens font appel à un chanteur originaire d'un pays pionnier en musique classique. JJ, 23 ans, de son vrai nom Johannes Pietsch, a suivi une formation de contre-ténor à l'Opéra national de Vienne. Dans la chanson «Wasted Love», celui qui a grandi à Dubaï démontre ses compétences aussi bien dans la musique classique que dans la musique pop.

Deuxième demi-finale (deuxième moitié)

Danemark: Sissal avec «Hallucination»

Le Danemark attend beaucoup de Sissal, car le pays ne s'est plus qualifié pour la finale de l'Eurovision depuis 2019. Lors de la présélection danoise, la chanteuse est tout juste sortie gagnante avec sa chanson EDM. Originaire des îles Féroé, Sissal séduit avant tout par sa puissance vocale. Petite anecdote: elle a prêté sa voix à un personnage d'un film Disney.

Finlande: Erika Vikman avec «Ich komme»

Dans la chanson «Ich komme» («Je viens»), ce n'est pas seulement le titre qui est grivois, mais tout le texte qui, contrairement au titre, est en finlandais. Erika Vikman, 31 ans, joue la carte de la provoc: elle se prélasse en robe de cuir sur une barre tout en interprétant sa chanson pop rythmée. Lors de l'émission de présélection de l'Eurovision, sa présence sur scène lui a permis de se passer de tout chanteur ou de danseur. Elle a fait du rock sur scène toute seule.

Géorgie: Miriam Shengelia avec «Freedom»

Miriam Shengelia, 22 ans, a acquis une grande expérience télévisuelle dans diverses émissions de casting géorgiennes. En 2020, elle devait se rendre pour la première fois au concours de l'Eurovision, en tant que choriste de Tornike Kipiani. Mais le Covid-19 a fait tomber ses plans à l'eau. Elle fait sa grande entrée avec la chanson «Freedom».

Israël: Yuval Raphael avec «New Day Will Rise»

L'émission «HaKokhav HaBa» a de nouveau sélectionné le représentant israélien pour l'Eurovision. Le choix s'est porté sur Yuval Raphael. La jeune femme de 24 ans est une survivante du festival de musique Nova, là où le Hamas a lancé une attaque le 7 octobre 2023. La musicienne, qui a vécu trois ans à Genève, a déjà partagé son vécu lors d'une manifestation à Zurich et devant le Conseil des droits de l'homme des Nations unies à Genève. Avec la ballade émotionnelle «New Day Will Rise», elle veut ouvrir un nouveau chapitre.

Luxembourg: Laura Thorn avec «La Poupée Monte Le Son»

Laura Thorn, 24 ans, n'est pas encore très connue sur la scène musicale luxembourgeoise. Elle gagne sa vie comme professeur de musique au conservatoire d'Esch-sur-Alzette, où elle a elle-même suivi des cours dès l'âge de huit ans. Elle a été approchée par les compositeurs de la chanson de l'Eurovision et a ainsi remporté le «Luxembourg Song Contest», la présélection luxembourgeoise pour le Concours Eurovision de la Chanson. Le titre est un hommage au titre gagnant de l'ESC «Poupée de cire, poupée de son», interprété par Serge Gainsbourg (1928-1991) et par France Gall (1947-2018). Cette dernière a remporté le Concours Eurovision de la chanson pour le Luxembourg en 1965 avec cette chanson.

Malte: Miriana Conte avec «Serving»

Un engouement s'est créé sur les médias sociaux lorsque Miriana Conte, 24 ans, a remporté la présélection maltaise de l'Eurovision avec la chanson «Kant». Egalement coécrite par le Suisse Benjamin Schmid, la chanson comportait un jeu de mots avec une supposée insulte. Alors que «Kant» signifie «chanter» en maltais, l'expression chantée «Serving Kant» rappelle une injure en anglais. C'en était trop pour les organisateurs, qui lui ont demandé de modifier le texte. Désormais, le titre ne s'appelle plus que «Serving». C'est donc à la foule de Bâle de chanter elle-même «Kant».

Serbie: Princ avec «Mila»

Lors de la présélection serbe, le musicien Princ, 31 ans, a décroché son billet pour Bâle avec le titre «Mila» (chéri). Il s'est imposé face à 29 concurrents, bien qu'il n'ait pas été classé premier. Au final, cela lui a tout de même suffi. Princ a de multiples talents: ce professeur de norvégien possède une ceinture noire et a été vice-champion de karaté de Serbie.

Tchéquie: Adonxs avec «Kiss Kiss Goodbye»

La Tchéquie organisait une présélection publique de l'Eurovision depuis 2018, mais pas cette année. Adonxs, 29 ans, de son vrai nom Adam Pavlovčin, a été directement nommé pour l'Eurovision à Bâle avec le titre «Kiss Kiss Goodbye». L'interprète connaît bien les feux de projecteurs: il a été mannequin, acteur et danseur.