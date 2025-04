Le programme du Montreux Jazz est sorti!

La programmation du Montreux Jazz Festival est enfin sortie! Neil Young, Santana, Diana Ross, Lionel Richie, J Balvin, Laylow et bien d'autres animeront les scènes entre le 4 et le 19 juillet 2025.

Le Montreux Jazz Festival se déroulera entre le 4 et le 19 juillet et accueillera des figures marquantes de la scène musicale mondiale. Photo: keystone-sda.ch

Mathilde Jaccard Journaliste Blick

Pour son ultime édition sur les scènes du Lac et du Casino avant son retour au Centre de Congrès en 2026, le Montreux Jazz Festival réserve une nouvelle fois un programme haut en couleur. Entre le 4 et le 19 juillet, des légendes, des artistes actuelles et des figures exclusives fouleront les scènes pour faire vibrer le public. Découvrez les noms marquant de cette 59e édition!

Des légendes absolues

Que serait le Montreux Jazz sans ses légendes de toutes générations, des années 1970 à aujourd'hui? Le Festival accueillera notamment le plus rocker des artistes folk Neil Young, mais aussi Chaka Khan & Friends, le showman et infatigable Lionel Richie – avec ses titres «All Night Long», «Hello» ou encore «Say You, Say Me» – et la diva suprême de la soul Diana Ross. Santana marque également son grand retour sur scène, fidèle du Festival depuis sa première venue en 1970!

D'autres figures du XXIe siècle raviront les fans de rock et de folk comme The Black Keys – une première à Montreux, Bloc Party – 20 ans après leur opus emblématique «Silent Alarm» – sans compter la puissante Américaine Brandi Carlile.

Des premières fois à Montreux

Star incontestée depuis plus de vingt ans, le Colombien maitre du reggaeton J Balvin se produira pour la première fois au Festival. L'icône de la pop a enchaîné les hits tels que «Mi Gente», «Ay Vamos» ou «La Canción», tout en collaborant avec des stars comme Pharrell Williams, Bad Bunny, Beyoncé ou encore Dua Lipa.

Pour la toute première fois en Suisse, FKA twigs, artiste visionnaire qui fusionne electro, art pop et R&B futuriste, se produira sur la Scène du Lac. Elle sera accompagnée par le Britannique Jamie xx, signant un grand retour après 10 ans d'absence à Montreux.

D'autres figures de la jeune génération seront présents au Montreux Festival. Mentionnons le rappeur français Laylow, artiste fusionnant musique, cinéma et culture digitale pour offrir un voyage total à ses fans. L'inclassable et incontournable Yseult partagera la soirée avec le rappeur français.

Des étoiles montantes

Après avoir séduit le public de Montreux en 2024, l'étoile montante et poète palestinien Saint Levant envoutera la scène du Casino avec sa voix captivante et ses paroles conscientes aux sonorités R&B et pop modernes.

Une autre étoile montante, cette fois féminine, prendra place sur la Scène du Lac: Solann. Sacrée Révélation féminine aux Victoires de la Musique en 2025, elle séduit par ses textes puissants et sensibles tels que «Rome» ou «Monstrueuse». Elle partagera la soirée avec le guitariste français Waxx, pour un projet et une soirée spéciale et des invités surprises.

Infos pratiques: Retrouvez tous les artistes sur le site officiel. La programmation gratuite sera révélée le 4 juin. Mais n'oubliez pas, la billetterie ouvrira ce vendredi 11 avril, à midi!