Paléo Festival Nyon dévoile sa 48e édition qui se tiendra du 22 au 27 juillet 2025. Avec 120 artistes de 30 pays, rock, rap, pop et électro s’inviteront à la Plaine de l’Asse, marquée par des têtes d’affiche comme Will Smith, Queens of the Stone Age et Justice.

Will Smith, Clara Luciani, Justice et David Guetta répondent présent

Paléo 2025 rassemblera Justice, Will Smith, Zaho de Sagazan et David Guetta, avec 3/4 des Sex Pistols et Queens of the Stone Age. Photo: KEYSTONE

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

La mission de Daniel Rossellat, mardi matin, était claire: «Faire durer le suspens avant de dévoiler la programmation». Mais le papa de Paléo ne s'est pas voilé la face – tout le monde n'attendait que la line up du festival nyonnais.

Le voile est désormais levé sur la 48e édition, qui se tiendra du 22 au 27 juillet 2025. Rock, rap, pop et électro se partageront l’affiche avec 120 artistes issus d’une trentaine de pays.

Côté rock, Queens of the Stone Age et les Sex Pistols, reformés avec Frank Carter, seront de la partie. Le groupe Texas donnera son quatrième concert à la Plaine de l'Asse, 21 ans après leur dernière apparition. D'autres figures de Glasgow, Simple Minds, sont aussi à l'honneur cette année.

Will Smith, Macklemore, Kalash

Le rap réunira des figures majeures comme Will Smith, au top de sa popularité musicale entre 1997 et 1999. Il ne s'est pas produit sur scène depuis des années, et présentera son «Based on a True Story Summer Tour» à Paléo. La star américaine a devancé le festival en l'annonçant par lui-même lundi.

Macklemore, Kalash, Ninho & Niska, et Hamza complètent cette liste de têtes d'affiche hip-hop. Macklemore avait enflammé Paléo en 2017, chantant son tube «Thrift Shop» avec son collaborateur Ryan Lewis. Ressortira-t-il le hit du placard? De son côté, Kalash vient de remplir à craquer la salle parisienne de Bercy.

D'autres incontournables de la scène francophone «raviront la jeune génération», espère Paléo. Entre autres: SDM, Rilès et TIF, rappeur algérien. Et pour les vieux, le Saian Supa fait son come-back, sous le nom Saian Supa Celebration.

Stars françaises de la pop

Rien ne serait complet sans honorer la chanson française et ses interprètes féminines qui cartonnent en ce moment. Clara Luciani, Santa, Zaho de Sagazan ont toutes répondu à l'appel. Cette dernière chantera pour la troisième fois à Paléo, le même soir que les Sex Pistols — c'est le «melting pot» dont est fier le festival.

Ces Messieurs ne sont pas en reste puisque Julien Doré viendra chanter en «Imposteur«, son nouvel album. Philippe Katerine se produira le jeudi — nous ne savons pas s'il sera nu et tout bleu.

Enfin, Jean-Louis Aubert signera son cinquième passage à la Plaine de l'Asse, en solo cette fois. Il a, par le passé, chanté avec Téléphone et les Insus sur les scènes du festival.

Justice et David Guetta

La scène électro accueillera David Guetta pour la troisième fois. Le DJ français était et demeure abonné du dimanche de clôture. «C'est l'artiste le plus populaire qui viendra chez nous cette année», estime le festival.

Le groupe Justice ouvre quant à lui le festival. Il présente son dernier album, «Hyperdrama», mais n'hésite pas à revisiter des classiques comme «D.A.N.C.E», joué en valse en février dernier à Londres. La scène de Belleville accueillera un large panel d'électro alternative, de la techno médiévale à la transe japonaise.

Billets en vente tout bientôt

Le Village du Monde mettra cette année le Maghreb à l’honneur avec le rappeur ElGrandeToto et le groupe électro Sofiane Saidi & Acid Arab. Sans oublier les musiques traditionnelles Gnawa, Chaâbi et Amazigh.

Les billets journaliers et abonnements 6 jours personnels seront mis en vente le mercredi 26 mars à midi. File d’attente en ligne dès 11h45 sur paleo.ch.