Lucie Fehlbaum

Le Venoge Festival, plus grand open air de la région lausannoise, revient en grande pompe du 13 au 16 août à Penthaz pour célébrer sa 30e édition. Créé en 1995 à Penthalaz par des parents d'élèves afin de financer un local pour la jeunesse, le festival a bien grandi, passant d'une scène sur une semi-remorque à un événement attirant 42'000 festivaliers en 2024.

Cette année encore, l'événement promet d'être exceptionnel. Et si vous ne pensiez jamais croiser Sean Paul à Penthaz, vous vous trompiez. Il sera bien là cette année, avec Jason Derulo, Mika, IAM, Bigflo & Oli, Eddy de Pretto ou encore SCH et Gazo.

Des artistes de prestige au programme

Sans oublier des groupes légendaires comme Queen Extravaganza ou The Sugarhill Gang & The Furious 5. Mais si, vous savez, le tube qui fait «I said a hip-hop, the hippie, the bidibidibou bop bop and you don't stop...»

Les stars suisses ne seront pas laissées de côté puisque le mythique groupe de Renens, Sens Unik, se produira le 15 août. KT Gorique, Vendredi sur Mer, Nuit Incolore et Flèche Love complètent cette liste de VIP helvétiques.

Icône française indémodable

Les DJs Mosimann et Vladimir Cauchemar raviront les fans de musique électronique. Mais une vraie question se pose: tous ces artistes pourront-ils éclipser Sheila? L'icône française honorera ses soixante ans de carrière le 14 août.

La programmation, étoffée, étonne pour le «petit» Venoge. Le festival s'est professionnalisé en 2022. C'est GrandChelem Event, société vaudoise spécialisée dans l’événementiel, qui l'a poussé un peu en avant, avec comme objectif, toujours, de conserver son esprit original.

Prix en baisse et festival food

Quelques chiffres clés pour 2025: 1200 bénévoles, 45 foodtrucks, 15 bars, 3 scènes, plus de 40 artistes et une capacité journalière de 15'000 festivaliers sur un terrain de 10 hectares. Le Venoge Festival fera aussi un pari écolo en 2025, celui de fonctionner à 100% sans énergie fossile.

Côté billetterie, la fidélité est récompensée avec une baisse significative du prix des abonnements 4 jours (50 francs de moins), et une toute nouvelle offre de Pass Week-end à 149 CHF. Les sésames seront mis en vente le 4 avril à midi, sur le site du festival.