Voile arraché, cheveux tirés et cou serré: la Lausannoise Saadia a témoigné pour Blick de l'agression islamophobe qu'elle a subie.

Léo Michoud Journaliste Blick

Le témoignage de Saadia pour Blick a fait des remous, certains plus nauséabonds que d’autres. Vendredi dernier, cette maman musulmane racontait comment une voisine lui avait ôté son foulard en l’agressant. Le 10 mars dernier, Saadia était occupée à descendre un meuble lorsque cette femme l’a traitée – entre autres – de «sale race» en lui tirant les cheveux et lui serrant le cou.

Tout cela devant son fils de 6 ans, en bas de son immeuble à Lausanne. Ce dimanche 23 mars, a repéré «20 minutes», la Lausannoise a reçu le soutien de l’Union vaudoise des associations musulmanes (UVAM), qui réunit mosquées et groupes religieux.

«Nous condamnons avec la plus grande fermeté cet acte inacceptable, qui n’a aucune place dans notre société», déclare sur Instagram la fédération qui cherche à être reconnue en tant qu’institution religieuse d’intérêt public. L’UVAM évoque «un contexte alarmant de racisme anti-musulman» actuel.

Elle en veut pour preuve la récente étude du Centre suisse islam et société (CSIS), réalisée sur mandat du Service de lutte contre le racisme (SLR) de la Confédération. La publication sur Instagram avance cette statistique: «Sur 2471 personnes musulmanes qui se sont senties discriminées, une seule a signalé la discrimination.» Mais ce n’est pas tout.

L’UVAM reçoit un mail raciste envers Saadia

A la suite du témoignage de Saadia, l’organisation religieuse indique avoir reçu une lettre profondément déshumanisante «qui témoigne des réalités auxquelles sont confrontés les musulmans du canton de Vaud, et plus largement de Suisse». «Cette femme a bien fait d’arracher le foulard de merde de cette salope islamique», commence le mail d’insultes racistes, xénophobes et discriminantes envers la religion de Saadia et la manière dont elle la pratique – qui la concerne.

Le mail s’adresse clairement aux femmes qui portent le voile: «Vous, les putes musulmanes hypocrites, avec vos foulards idiots et faux, êtes dégoûtantes. […] Vous, musulmanes bigotes et truies parasites ici en Occident, êtes les servantes et les soldates de vos maudits maîtres masculins, fils d’Allah, qu’il soit maudit à jamais. Vous n’êtes qu’une bande de semi-sauvages ignorantes, malodorants et inutiles.» Des propos extrêmement violents, mais dont il semblait important à Blick d’en reproduire des extraits, afin d’attester de leur dimension.

Deux plaintes pénales en cours

La fin de ce courriel haineux est sans appel: «Allez vous faire enculer», signe un certain «Y». L’UVAM annonce «prendre les mesures nécessaires pour dénoncer cet e-mail, notamment en déposant une plainte pénale». Pour rappel, Saadia prévoit également une plainte en justice avec le soutien de diverses institutions antiracistes et promouvant l’égalité.

L’Union vaudoise invite la population à se mobiliser et les musulmans victimes de discriminations à dénoncer les cas aux autorités compétentes. L’UVAM évoque des ressources comme le Bureau vaudois pour la prévention du racisme (BCI), la Permanence info-racisme du Bureau lausannois pour les immigrés (BLI) ou la Fédération d’organisations islamiques de Suisse (FOIS). Ajoutons encore la permanence de la fondation DIAC (De l’individuel au collectif), qui met en place une ligne d’écoute pour dénoncer et comptabiliser les cas d’islamophobie en Suisse à l’échelle de la Confédération.