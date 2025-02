Education et sensibilisation contre le racisme anti-musulman

Une étude du Centre Suisse Islam et Société révèle que le racisme anti-musulman existe en Suisse, avec 35% des musulmans victimes de discrimination. Il recommande des actions éducatives et institutionnelles pour y remédier.

Les enseignants devraient être formés à développer un regard critique face au racisme. (image d'illustration). Photo: MARIJAN MURAT

Le racisme anti-musulman est une réalité en Suisse, selon une étude publiée jeudi à Berne. Pour le combattre, les chercheurs du Centre Suisse Islam et Société (CSIS) de l'Université de Fribourg recommandent de miser notamment sur l'éducation et la sensibilisation. L'étude, réalisée sur mandat du Service de lutte contre le racisme (SLR) de la Confédération, rappelle qu'en 2019, 35% des musulmans de Suisse indiquaient avoir été victimes de discrimination raciale. Et que les avis sont polarisés dans la population, plus d'un tiers ayant de fortes réticences par rapport aux musulmans.

Dans leurs recommandations, les auteurs proposent «une approche globale» contre le racisme anti-musulman. Ils souhaitent notamment que les enseignants soient formés à développer un regard critique face au racisme, l'école jouant «un rôle central dans la lutte contre la discrimination». L'administration publique et la police devraient être sensibilisées à la discrimination raciale «à tous les niveaux». Des normes et des lignes directrices devraient être mises en place.