Dernière mise à jour: il y a 6 minutes

Dans la nuit de mardi à mercredi, la police neuchâteloise a retrouvé les corps sans vie d'une femme et de ses deux jeunes filles dans un appartement de Corcelles. Bouleversés, des riverains témoignent de cette nuit particulièrement brutale.

1/4 C'est dans cette rue que l'homicide a eu lieu. Photo: Léo Michoud

Léo Michoud , Georg Nopper et Janine Enderli

La commune de Corcelles, à l’ouest de Neuchâtel est sous le choc: mardi soir, la police a découvert trois corps sans vie dans un appartement. Rapidement, l’identité des victimes a été confirmée: une femme de 47 ans et ses deux filles âgées de 3 et 10 ans. Le principal suspect est l’ex-mari, un homme de 52 ans.

Mercredi matin, le procureur Jean-Paul Ros et Simon Bächler, chef de la police judiciaire neuchâteloise, ont répondu aux questions de la presse. Ils retracent l'intervention des policiers lors de la tragique découverte.

Vers 21h15, un appel parvient à la centrale d'urgence de la police neuchâteloise: un proche, vivant à l’étranger, s’inquiète de ne plus avoir de nouvelles d’une mère de famille depuis 14h. Les autorités décident alors d'intervenir et envoient une patrouille à son domicile, un appartement situé à Corcelles.

A leur arrivée, rien de suspect ne saute aux yeux. Les agents procèdent néanmoins aux vérifications habituelles. Une quarantaine de minutes plus tard, vers 22h, les forces de l’ordre décident malgré tout de pénétrer de force dans le logement. En s’y essayant, ils remarquent une résistance inhabituelle derrière la porte.

Un homme debout, un couteau à la main

A l’intérieur les attendait une scène particulièrement macabre: les deux fillettes, couvertes de sang, gisent au sol. A proximité, un le père se tient debout, brandissant un couteau de cuisine d’environ 15 centimètres. Malgré les sommations répétées des agents, l’individu ne réagit pas. L’un des policiers ouvre alors le feu et le blesse.

Des secours sont immédiatement apportés à l’homme ainsi qu’aux enfants. Les agents se rendent alors compte que les deux petites filles ont déjà perdu la vie, peut-être depuis un certain temps. En poursuivant leur inspection, les forces de l’ordre découvrent une troisième victime dans une autre pièce: une femme, étendue dans une mare de sang. Un chat, lui aussi mort, est retrouvé sur les lieux.

Selon les registres de l’état civil, le couple était en procédure de séparation depuis le 12 juin. Après l'intervention des forces de l'ordre, l'homme a été hospitalisé dans la région, son état de santé est jugé stable.

«J'ai appelé mon amie en criant»

Une lectrice de Blick a vécu l'intervention de la police de très près: «Je passais la nuit chez une amie qui habite juste à côté de l'appartement concerné, raconte-t-elle. J'étais dans la salle de bain quand les coups de feu ont retenti. J'ai appelé mon amie en criant.» Immédiatement, les deux femmes jettent un œil à l'extérieur et aperçoivent plusieurs véhicules de police. «Quand les agents sont sortis de la maison, même eux avaient l'air très choqués.» Elle n'a pas pu ensuite fermer l'œil.

D'autres riverains sont également sous le choc: «J'étais dans mon lit et j'ai soudain entendu des coups de feu vers 23h30», explique une habitante du quartier au journal «Arcinfo». «Environ cinq à dix minutes plus tard, les ambulances sont arrivées.» Un hélicoptère de secours serait également intervenu. «Il est resté un bon moment.»