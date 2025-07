Un collectif féministe de Fribourg demande des mesures urgentes pour lutter contre les violences sexistes après le féminicide et l'infanticide à Givisiez. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Après le féminicide et l'infanticide de samedi à Givisiez (FR), où un homme a tué sa femme et leur bébé de six semaines, le collectif Grève féministe Fribourg explique qu'il est urgent de mettre en place des mesures systématiques de lutte à l’échelle nationale contre les violences sexistes et sexuelles. L'entité appelle à un rassemblement mercredi.

«Il semble qu’à Fribourg tout reste à faire: pas d’unité de médecine des violences au HFR (Hôpital fribourgeois) bien qu’elle soit au programme depuis 2018, pas de loi contre les violences conjugales pour garantir des financements pérennes, pas assez de moyens pour la protection de l’enfance», a indiqué mardi le collectif Grève féministe Fribourg.

Des mesures à l'échelle nationale

Les députés fribourgeois ont voté toutefois fin juin une motion demandant de créer une loi sur les violences conjugales. Le texte instaurera des mesures assurant la concrétisation des quatre piliers de la Convention d’Istanbul, soit la prévention, la protection, les poursuites et une politique coordonnée.

Le collectif demande aussi des mesures à l'échelle nationale et qu'un budget pérenne et conséquent y soit consacré. Une ligne téléphonique avec des conseils devrait être ouverte 24h/24, tout comme des centres d'accueil d'urgence avec des places en suffisance. Des professionnels devraient être formés pour une meilleure prise en charge des femmes, personnes trans, intersexes et non-binaires victimes de violences et leurs enfants.

Au moins le 19e féminicide

Samedi, un homme a asséné à Givisiez plusieurs coups de couteau à son épouse et à leur bébé de six semaines, ce qui a provoqué leur mort. Par la suite, il a tenté de mettre fin à ses jours. Il souffre de légères blessures. L'auteur présumé, qui a été interpellé, a reconnu les faits.

«Il s’agit au moins du 19e féminicide de l’année en Suisse et du 2e dans le canton de Fribourg», a rappelé le collectif. En effet, le 10 avril, un homme, armé d’un fusil de chasse à canon scié de calibre 12 millimètres, s’était présenté sur le lieu de travail de son épouse pour l'abattre et retourner ensuite l'arme contre lui.

Le collectif appelle à un rassemblement ce mercredi à 18h00 devant le Théâtre Équilibre, à Fribourg. Les participants sont invités à apporter une fleur.