Photographiée depuis le pont Hans-Wildorf, la tour RTS à Genève pourrait bien devenir propriété d'une riche fondation. Photo: Keystone

Léo Michoud Journaliste Blick

Que deviendra la tour RTS au départ de la RTS? Autour de l'avenir de l'emblématique bâtiment genevois du quai Ernest-Ansermet, trois acteurs se sont réunis pour un projet commun. L'Etat de Genève, propriétaire du terrain, informe ce mardi 1er juillet que sous son impulsion, la SSR et la Fondation Hans-Wildorf «ont acté leur intention en vue d’un transfert de propriété de la tour RTS».

Le conseiller d'Etat Antonio Hodgers, le directeur de la RTS Pascal Crittin et Yves Daccord – désigné président de la nouvelle fondation chargée de la transformation – ont annoncé la nouvelle tous les trois. Après cet accord de principe, une «phase de négociations» a débuté en vue d'un rachat de la tour à l'organe d'audiovisuel public par la riche fondation, propriétaire exclusive du groupe Rolex – qui a entièrement financé la construction du pont Hans-Wildorf, situé juste à côté de la tour RTS.

«Carrefour de la démocratie» et des médias

«A une époque où les médias et leur personnel se retrouvent sous pression constante comme le démontrent encore ces dernières semaines, la tour sera dédiée à la transformation numérique, à la qualité de l’information et à la question du contrat social», se félicite le communiqué de presse du Conseil d'Etat. L'objectif affiché est de «faire de ce bâtiment emblématique un carrefour vivant au service de la démocratie».

Le projet, qui sera précisé d'ici à décembre 2025, est «garanti d'intérêt public» par les autorités, qui se réjouissent de pouvoir «continuer d’octroyer le droit de superficie à titre entièrement gratuit». La SSR, qui vient d'annoncer un vaste plan d'économies, restera la principale locataire des lieux.

Le journalisme trouvera une bonne place dans les locaux laissés vides par la RTS, comme le montre la récente annonce de déménagement du journal «Le Temps» prévu pour 2026. En plus de médias, la tour fera place à «des initiatives dédiées à l’avenir des médias, à la philanthropie et à la qualité de l’information». Le Conseil d'Etat assure qu'«une antenne du Media Forward Fund et l’Initiative Médias et Philanthropie (IMP) de l’Université de Genève y trouveront leur place, aux côtés d’autres acteurs engagés dans la recherche de modèles durables pour l’écosystème médiatique».