Trois ans d'assainissement
L'autoroute entre Sion et Sierre va subir d'importants travaux

Les travaux d'assainissement du tronçon de l'A9 entre Sion-Est et Sierre-Est débuteront le 2 mars 2026, jusqu'à fin 2028. Des fermetures nocturnes seront nécessaires pour garantir la sécurité et fluidité du trafic.
Publié: 17:58 heures
|
Dernière mise à jour: 17:59 heures
1/2
Le secteur autoroutier entre Sion et Sierre doit être assaini.
Photo: OFROU/DR
ATS Agence télégraphique suisse

Le tronçon de l’autoroute A9 entre Sion-Est et Sierre-Est va être complètement assaini. Les travaux débuteront début mars et s’étendront jusqu’à fin 2028. Quelques fermetures, majoritairement de nuit, seront nécessaires pour la mise en place de la gestion du trafic.

Mise en service en 1999, ce tronçon de l’autoroute A9 sera complètement assaini durant les trois prochaines années, «afin de continuer à garantir sa sécurité et sa disponibilité à long terme», précise l'Office fédéral des routes (OFROU), dans un communiqué diffusé, mardi.

Fermetures la nuit

Le périmètre du projet s’étend du pont sur le Rhône à l’est de Sion jusqu’à la jonction de Sierre-Est et couvre une longueur de 13,3 km. Les objectifs de ce projet tiennent en l’assainissement de toute l’infrastructure, y compris le tunnel de Sierre, ainsi que la mise en conformité du système d’évacuation des eaux. Au niveau de la jonction de Sierre-Ouest, les deux giratoires seront transformés en turbo-giratoires, afin de fluidifier le trafic.

Les travaux préliminaires commenceront le lundi 2 mars. Pour ce faire, quelques fermetures de tronçons de l'A9, dans le secteur Sion-Sierre, seront nécessaires durant les nuits du 2 au 3 mars, du 4 au 5 mars, du 5 au 6 mars et du 6 au 7 mars, à chaque fois entre 22h00 et 05h00.

