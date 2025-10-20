DE
FR

«J'ai merdé»
L'argent facile mène cinq prévenus devant la justice à La-Chaux-de-Fonds

Le Tribunal criminel de La Chaux-de-Fonds juge l'ancien leader de Jamahat et quatre complices présumés. Les charges incluent le trafic de stupéfiants et le blanchiment d'argent.
Publié: il y a 39 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 36 minutes
Partager
Écouter
Le procès va durer plusieurs jours devant le Tribunal criminel des Montagnes neuchâteloises à La Chaux-de-Fonds.
Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L’ex-chef de la bande organisée Jamahat et quatre autres prévenus, dont son ex-femme et sa maîtresse, ont été auditionnés lundi matin par le Tribunal criminel à La Chaux-de-Fonds. Trafics de stupéfiants, escroquerie, blanchiment, cambriolage sont au menu.

«J'ai été attiré par de l'argent facile. J'ai merdé. J'attends la sentence. J'assume et je paie», a déclaré l'accusé principal, toujours en détention. «Je ne veux pas me laisser abattre pour mon fils», a-t-il ajouté.

«Je n'ai jamais touché un franc»

Par rapport au blanchiment d'argent et l'escroquerie, le trentenaire a expliqué que sa femme – dont il est séparé – ne savait pas ce qu'il se passait dans l'entreprise Rubicon Immobilier.

A lire aussi
Un incendie criminel s'est déclaré à la prison de La Chaux-de-Fonds
D'origine criminelle
Un incendie s'est déclaré à la prison de La Chaux-de-Fonds
Ce couple de Neuchâtelois est pris au piège du surendettement
témoignages
«Le minimum pour survivre»
Ce couple de Neuchâtelois est pris au piège du surendettement

«Je ne m'occupais de rien. J'ai accepté d'être administrative uniquement pour notre fils. J'ai été naïve et crédule. J'aurais dû être plus attentive mais je n'ai jamais pensé être dans cette situation avec le père de mon fils», a expliqué son ex-femme. Sa maîtresse, toujours en couple avec l'accusé, a contesté aussi les faits. «Je n'ai jamais touché un franc».

Découvrez nos contenus sponsorisés
Mieux vaut louer pour mieux skier?
Présenté par
Mieux vaut louer pour mieux skier?
Tout savoir sur la location de skis et de snowboards
Mieux vaut louer pour mieux skier?
Sourire, c’est bon pour la santé!
Présenté par
Sourire, c’est bon pour la santé!
5 bonnes raisons de sourire davantage
Sourire, c’est bon pour la santé!
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
Avec vidéo
Présenté par
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
15 bons plans secrets
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
Anticiper sa prévoyance permet de garantir les prestations de vieillesse et de réaliser ses rêves.
Présenté par
Sept conseils pour optimiser votre prévoyance
Planifier tôt pour économiser
Sept conseils pour optimiser votre prévoyance
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus