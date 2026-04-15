En 2024, le salaire médian vaudois atteint 6810 francs, en dessous de la moyenne nationale. Les écarts avec d’autres régions et entre genres restent limités, selon les dernières statistiques cantonales.

Le salaire médian vaudois est de 39,30 de l'heure

Le salaire médian vaudois est de 39,30 de l'heure

Luisa Gambaro Journaliste

Chaque mois en 2024, la moitié des Vaudois a gagné plus que 6810 francs suisses, et l'autre moitié a gagné moins que cette somme. En d'autres termes, par heure, le salaire médian des Vaudois est de 39,30 francs contre 40,50 en Suisse pour un travail à temps plein, selon la dernière édition du périodique «Numérus» sur les statistiques vaudoises, publié le 14 avril.

Mais surtout: les Vaudois gagnent 214 francs de moins que le reste de la Suisse, notamment dans les cantons du Nord-Ouest (BS, BL et AG) – qui bénéficient de l'industrie pharmaceutique – et de Zurich, où le salaire horaire est de 43,40 francs de l’heure. En revanche, le salaire médian vaudois est supérieur à ceux de la Suisse orientale, et surtout du Tessin, qui enregistre un écart de 1100 francs. Par ailleurs, un poste sur dix a un bas salaire, soit rémunéré moins de 4540 francs, mais cette proportion baisse par rapport à 2012.

Enfin, l'écart entre le salaire médian des postes occupés par des femmes (6700 francs, soit 38,70 francs par heure) et celui occupés par des hommes (6880 francs, soit 39,70 par heure) n'est «pas significatif» (2,6%) en 2024 dans le canton de Vaud. Il l'est, par contre, au niveau national (8,4%), même s'il a baissé en douze ans.